Trovato con 4,8 grammi di marijuana

I carabinieri di Sant’Agata Militello (Me) hanno denunciato un 45enne di Naso (ME) per il reato di detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio. L’uomo è stato trovato in possesso di 4,8 grammi di marijuana, preconfezionata e suddivisa in dosi, pronta per essere ceduta. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e sarà oggetto di analisi da parte del Reparto Carabinieri Investigazioni Scientifiche di Messina.

Nel corso del fine settimana, i militari hanno inoltre eseguito due distinti ordini di carcerazione, emessi entrambi dall’Ufficio Esecuzioni della Procura delle Repubblica presso il Tribunale di Patti arrestando il 51enne S.C., che deve scontare una pena di 5 mesi di reclusione, in quanto condannato in via definitiva per il reato di evasione, commesso in Sant’Agata di Militello nell’anno 2010 e il 59enne S.G., che deve scontare una pena di 9 mesi di reclusione, in quanto condannato in via definitiva per il reato di sottrazione e danneggiamento di cose sottoposte a sequestro, commesso a Sant’Agata di Militello nell’anno 2016.