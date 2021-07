L’attività organizzata dai carabinieri a Castelvetrano

I carabinieri della Compagnia di Castelvetrano, con il supporto del personale della Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento Sicilia e del Nucleo Cinofili di Palermo, hanno eseguito un servizio di controllo straordinario del territorio finalizzato al contrasto della criminalità predatoria e della detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Il bilancio è di due denunce e due segnalazioni alla prefettura.

Lente di ingrandimento sui pregiudicati

In particolare, durante i controlli dei soggetti gravati da provvedimenti giudiziari, i militari dell’Arma hanno verificato che un 31enne castelvetranese, P.G., sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con l’obbligo di rimanere all’interno della propria abitazione durante le ore notturne, non si trovava in casa. Per questa violazione l’uomo è stato denunciato in stato di libertà. Un’altra denuncia ha riguardato un 28enne residente a Sciacca, S.D. Il giovane, fermato ad un posto di controllo mentre si trovava alla guida della propria autovettura, è stato sottoposto all’alcol test che ha accertato un tasso alcolemico di molto superiore al limite consentito.

Droga per uso personale, segnalati alla prefettura

Nello stesso contesto operativo, sono stati segnalati alla prefettura di Trapani due giovani. Un 25enne residente a Partanna, trovato in possesso di un involucro termosaldato contenente 1,5 grammi di marijuana; e con lui un 30enne di origine straniera che aveva nascosto una dose di hashish nell’imbottitura di una poltrona, rinvenuta grazie al buon fiuto dell’unità cinofila dell’Arma nel corso delle perquisizioni eseguite presso l’ex cementificio “Cascio”.