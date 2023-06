Sul posto sono intervenuti forze dell'ordine e ambulanze del 118

Quattro persone sono rimaste ferite in un incidente stradale che ha coinvolto due auto a Paternò, sulla strada statale 248, la ‘Occidentale etnea’. Secondo una prima ricostruzione, le due vetture, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbero entrate in collisione frontalmente. Sul posto sono intervenuti forze dell’ordine e ambulanze del 118.

È presente personale di Anas per la gestione della viabilità, provvisoriamente deviata agli svincoli di Santa Maria di Licodia e Paternò Nord.

Tragico incidente a Scoglitti, muore motociclista

Tragico incidente mortale nella strada per Scoglitti al km 9 in contrada Zafaglione nel Ragusano. Attorno a mezzogiorno del 31 maggio c’è stato uno scontro tra una Bmw ed una moto. Nell’impatto il motociclista è finito a terra ed è morto. La vittima è un uomo di 37 anni di Vittoria.

In corso i rilievi polizia municipale di Vittoria per accertare le cause e la dinamica dell’incidente. La vittima è Sergio Scribano, di 37 anni, vittoriese. L’uomo viaggiava in sella ad una moto che si è scontrata con un’autovettura. Scribano è finito sull’asfalto: è stato soccorso e trasportato in ospedale a Vittoria. È morto poco dopo l’arrivo al Pronto Soccorso, mentre i medici stavano tentando i primi interventi.

Pochi giorni fa incidente mortale sulla Palermo-Agrigento Quella odierna è l’ennesima fatalità sulle strade ed autostrade siciliane. Pochi giorni fa incidente mortale nella Palermo-Agrigento tra Bolognetta e Misilmeri. Lo scontro è avvenuto tra due auto e un mezzo pesante. Una persona è morta e due sono feriti. Nell’incidente è morta una 87enne di Campofelice di Fitalia, Giuseppina Costanza. Altre due persone, il figlio dell’anziana (44 anni) e un’altra automobilista (21 anni), sono rimaste ferite. La strada è stata chiusa tra Bolognetta e Misilmeri e la circolazione è stata provvisoriamente deviata sulla provinciale 77. Sul posto, oltre alle squadre dell’Anas e alle ambulanze, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Misilmeri per effettuare i rilievi e chiarire la dinamica. Secondo una prima ricostruzione l’uomo di 44 anni, che viaggiava insieme alla madre in direzione Agrigento, a bordo di una Opel Corsa, avrebbe perso il controllo del mezzo urtando prima contro un Daily Iveco e poi contro la Peugeot 5008 guidata dalla ragazza. Il figlio della vittima (M. A. le iniziali) è stato soccorso e portato con l’elicottero del 118 al Civico. Meno gravi invece le condizioni della giovane automobilista, Z. S., di Mezzojuso. Illeso invece il conducente del furgone. Incidente mortale a Lascari, la vittima un giovane di 29 anni Questa sulla Palermo-Agrigento è solo l’ultima tragedia in ordine cronologico sulle strade ed autostrade siciliane. poche settimane fa un incidente mortale a Lascari in contrada Gorgo Lungo è costato la vita ad un giovane di 29 anni. Una Toyota Yaris con a bordo due giovani di Messina è finita prima contro le recinzioni di diverse villette e poi ha finito la corsa sfondando il muro e la recinzione di una costruzione. Il passeggero a bordo Andrea Finocchio di 29 anni è morto sul colpo. L’autista di 37 anni in codice giallo è stato trasportato dai sanitari del 118 all’ospedale Giglio di Cefalù. Sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre i due automobilisti dalla vettura. I rilievi sono condotti dai carabinieri della compagnia di Cefalù che stanno valutando la posizione del guidatore. L’auto sarebbe uscita fuori strada a gran velocità stando ai primi accertamenti. Pare che il mezzo addirittura abbia divelto ben tre recinzioni di altrettante abitazioni poste sul ciglio della strada. Una di queste è stata sfondata e il veicolo è finito all’interno del terreno di pertinenza di una casa.