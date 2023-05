Schianto mortale nella notte nel Palermitano, auto piomba su abitazione

Michele Giuliano di

06/05/2023

Incidente mortale nella notte scorsa nel Palermitano, un’auto finisce fuori strada e uno dei due a bordo perde la vita. Si tratta dell’ennesima vittima nelle strade siciliane dove sale sempre di più il tragico bilancio degli incidenti. E’ successo in contrada Gorgo Lungo, sulla strada provinciale di Lascari. Un’auto è finita fuori strada per cause ancora in via di accertamento. Forse l’alta velocità è stata fatale. I due che erano nell’auto sono residenti della provincia di Messina. A perdere la vita un 29enne, Andrea Finocchio.

Il terribile impatto

L’auto sarebbe uscita fuori strada a gran velocità stando ai primi accertamenti. Pare che il mezzo addirittura abbia divelto ben tre recinzioni di altrettante abitazioni poste sul ciglio della strada. Una di queste è stata sfondata e il veicolo è finito all’interno del terreno di pertinenza di una casa.

Inutili soccorsi

Immediati sono scattati i soccorsi. Sul posto ambulanza del 118 e vigili del fuoco. I primi hanno provato a rianimare il passeggero del mezzo mentre il conducente, un 37enne, trasportato in codice giallo all’ospedale Giglio di Cefalù. I pompieri invece hanno estratto il corpo dalle aggrovigliare lamiere del mezzo. Ad intervenire anche i carabinieri che stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti. Ancora incerta la causa che ha provocato la perdita del controllo del mezzo. Forse un colpo di sonno o una distrazione e il conducente non ha saputo più governare l’auto causando l’incidente mortale.

Altra vittima nel Nisseno

E purtroppo i tragici bilanci degli incidente mortali continuano a salire in Sicilia. Una donna di 85 anni, Rosaria Amato, è morta ieri sera all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. E’ deceduta in seguito alle gravi ferite riportate in un incidente stradale avvenuto alcune ore prima. Alle 19.30, circa, era stata travolta da uno scooter mentre stava camminando in strada a Niscemi, in provincia di Caltanissetta. Subito allertato il 118 che dalla centrale operativa ha inviato l’elisoccorso. L’85enne trasportata all’ospedale Sant’Elia dove è stato riscontrato un grave politrauma e dove poco dopo è deceduta.