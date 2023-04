Sarebbe stato causato dall’alta velocità l’incidente che si è verificato nella notte tra sabato e domenica a Caltanissetta e ha provocato la morte del ventisettenne nisseno Kevin Dorbhul.

A ricostruire la dinamica dell’incidente sono stati gli agenti delle volanti e della stradale che alle 2 di notte di domenica sono intervenuti insieme agli operatori del 118.

Pare che il ventisettenne che viaggiava su un’Audi A5, insieme a un amico, e che procedeva da San Cataldo verso Caltanissetta stesse andando ad alta velocità e che abbia invaso la corsia opposta. Lo schianto con l’altra auto, una Citroen condotta da una ragazza e con un passeggero a bordo, ricoverato in prognosi riservata, è stato inevitabile.

Dorbhul, sempre secondo quanto ricostruito, non avrebbe indossato la cintura e per questo è stato sbalzato a 30 metri dall’auto. Esami tossicologici erano stati disposti su tutti i coinvolti nell’incidente ma sono risultati negativi. La salma è stata restituita ai familiari essendo chiara la dinamica della morte, mentre l’altro giovane ferito è ancora ricoverato nel reparto di chirurgia.

Chi era Kevin Dorbhul, il ragazzo morto in un incidente, “Persona speciale”

Era molto conosciuto e ben voluto a Caltanissetta, Kevin Dorbhul, il ragazzo morto questa notte a Caltanissetta in un incidente stradale a 27 anni. Originario delle Mauritius e appartenente ad una famiglia di sportivi, aveva un passato da calciatore nelle fila della Nissa, dopo aver iniziato nella scuola calcio di Giovanni Italia.

“Grande persona riposa in pace, un abbraccio amico mio. Eri una persona speciale”, dice Concetto. “Ieri eri ancora qui a farti sistemare questa volta tu i tuoi amati capelli. E oggi mi sveglio e leggo che non sei più tra noi… R. I. P. carissimo cucciolo che ho visto crescere sin da piccolissimo nel mio quartiere – scrive Assunta -Bellissimo, educatissimo, intelligente, serio, rispettoso, grande lavoratore e buon amico e fratello di tutti i tuoi cari dal cuore immenso… Dai la pace e la rassegnazione a tutti”.

L’impatto e la morte sul colpo

L’impatto è avvenuto con un’altra vettura che procedeva in direzione opposta e a bordo della quale viaggiavano due persone. Quando la polizia, intervenuta con agenti delle Volanti e della Stradale, e gli operatori del 118 sono arrivati il 18enne era già deceduto. Inutili i tentativi di rianimarlo.

Altri due feriti

Feriti altri due giovani coinvolti nell’incidente, un 35enneche è stato operato nella notte all’ospedale Sant’Elia per via del trauma addominale riportato ed è in prognosi riservata, e un 23enne arrivato in ospedale con codice giallo.