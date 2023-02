Un incidente stradale questa mattina si è verificato sull’autostrada Messina – Catania tra gli svincoli di Giarre e Acireale, a circa 1 km prima dello svincolo di Acireale. Un uomo che si trovava a bordo del mezzo è rimasto ferito.

L’uomo soccorso dal 118

L’uomo è stato soccorso dal 118 che lo ha trasportato in ospedale. Sul posto sono arrivati anche i Vigili del Fuoco del distaccamento di Riposto per la messa in sicurezza del veicolo uscito fuori strada e per la messa in sicurezza della sede stradale. L’auto, dopo essere uscita di strada è finita sul terrapieno laterale. Sul posto anche le autorità per la ricostruzione della dinamica del sinistro. Da una prima ricostruzione sembrerebbe un incidente autonomo.

I consigli di Autostrade Siciliane per l’allerta rossa

Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha diramato un allarme rosso a causa delle avverse condizioni meteorologiche previste per l’intera giornata di giovedì 9 febbraio 2023. Queste condizioni potrebbero causare significativi problemi alla circolazione autostradale .

Per prevenire situazioni di disagio e pericolo, Autostrade Siciliane invita tutti gli automobilisti a prestare la massima attenzione e ad adottare le precauzioni necessarie durante la guida. In particolare, si raccomanda di evitare di mettersi in viaggio se non strettamente necessario e di adottare le precauzioni necessarie per garantire la propria sicurezza. Autostrade Siciliane continuerà a presidiare con le proprie squadre la A18 e la A20, a monitorare la situazione e a fornire eventuali ulteriori aggiornamenti.

Lunga scia d’incidenti sull’isola nel corso degli ultimi giorni.

Cinque le persone decedute in pochi giorni a causa di incidenti stradali. Un’auto si è schiantata a forte velocità contro un muro di contenimento dell’autostrada A20 Messina-Palermo, prima di ribaltarsi, provocando la morte di due persone. In un altro incidente stradale lungo la Statale 120 nei pressi di Piedimonte Etneo, in provincia di Catania, hanno perso la vita due persone. Si tratta di madre e figlio di 40 e 20 anni. Qualche giorno fa inoltre è morto dopo 22 giorni di agonia Flavio Margeri, il 15enne di Petrosino rimasto vittima di un violento incidente stradale in sella alla sua moto. Il suo cuore ha smesso di battere all’ospedale di Marsala dove era ricoverato in gravissime condizioni si dallo scorso 15 gennaio.