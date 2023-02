l'incidente subito dopo la galleria telegrafo

Ancora vittime della strada in Sicilia. Cinque tra ieri e oggi le persone decedute nella nostra Isola a causa di incidenti stradali.

Un’auto si è schiantata a forte velocità contro un muro di contenimento dell’autostrada A20 Messina-Palermo, prima di ribaltarsi, provocando la morte di due persone che viaggiavano su una Seat Cupra Formentor.

Il tragico impatto dopo la galleria Telegrafo in direzione Palermo

L’incidente è avvenuto sulla corsia in direzione Palermo, al km 16.900, subito dopo la galleria Telegrafo.

I nomi delle vittime

Le due persone morte nel pomeriggio sull’A 20 Messina-Palermo, tra gli svincoli di Messina e Villafranca Tirrena, in direzione Palermo, sono entrambi di Catania, Piera Pelleriti, 51 anni, e Giovanni Cosentino, di 56 anni.

Intervenute anche le squadre del Cas

Insieme alle forze dell’ordine sono intervenute le squadre di sorveglianza del Consorzio autostrade siciliane.

Morti un uomo e una donna, il cordoglio di Autostrade Siciliane

“Un tragico incidente autonomo si è verificato oggi pomeriggio, intorno alle 15.15 sull’Autostrada A20 Messina-Palermo”. E’ quanto si legge in una nota di Autostrade Siciliane. Prosegue la nota: “Un’auto Cupra Formentor si è schiantata ad alta velocità contro un muro di contenimento, ribaltandosi. Purtroppo, per l’uomo e la donna all’interno dell’abitacolo non c’è stato nulla da fare. L’incidente è avvenuto in direzione Palermo, al km 16.900 e sul posto sono intervenute le squadre di vigilanza e assistenza al traffico di Autostrade Siciliane, la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e i servizi sanitari. Non si sono registrati forti disagi al traffico.

Autostrade Siciliane esprime il proprio più sentito cordoglio per la tragedia e vicinanza ai familiari delle vittime”.

Schianto mortale tra due auto nel Catanese

In un incidente stradale la notte scorsa lungo la Statale 120 nei pressi di Piedimonte Etneo, in provincia di Catania, hanno perso la vita due persone. Si tratta di madre e figlio di 40 e 20 anni.

Il dramma in contrada San Gerardo

Sono morti nello scontro fra la loro auto e un’altra vettura all’altezza di contrada San Gerardo nel comune alle falde dell’Etna. Le vittime, di Piedimonte Etneo, secondo quanto ricostruito, viaggiavano a bordo di una Fiat 600 che si è scontrata con una Golf. Dopo l’impatto, violentissimo, la Fiat ha preso fuoco.

A perdere la vita madre e figlio

Alcuni automobilisti che si trovavano a passare in quel frangente hanno provato a soccorrere i due, ma per il giovane alla guida non c’era già più nulla da fare. Il ventenne sarebbe morto sul colpo, mentre la madre, trasportata in ambulanza al Cannizzaro di Catania, è morta poco dopo l’arrivo in ospedale, troppo gravi e ferite riportate. Ferito il conducente dell’altro veicolo, un 24enne anche lui di Piedimonte Etneo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri per verificare la dinamica dell’incidente.

La tragedia di Vittoria

A Vittoria lutto per la morte di Gaudenzio Fortunato, 28 anni, deceduto in un grave incidente avvenuto ieri sulla Sp18 a Vittoria, in provincia di Ragusa. Una grande tragedia la morte del giovane che si doveva sposare nel mese di agosto per coronare il sogno d’amore con la sua compagna.

Il giovane, operaio edile appassionato di motociclismo, lascia la compagna e i genitori. Il giorno del funerale sarà il 7 febbraio. Le esequie saranno nella chiesa Pentecostale “Nuova Creazione” lungo la strada per Scoglitti. Gaudenzio Fortunato era conosciuto e stimato da tutti, sia per il suo carattere solare che per la sua passione per la vita. Era un marito amorevole e devoto per la sua giovane compagna. La sua prematura scomparsa lascia un vuoto incolmabile nei cuori di coloro che lo hanno conosciuto e amato.

L’incidente che è costato la vita a Gaudenzio Fortunato

L’incidente mortale è avvenuto ieri intorno alle ore 12,20 sulla Strada provinciale 18 all’ingresso di Vittoria, vicino al cimitero. A perdere la vita un giovane centauro di 28 anni, Gaudenzio Fortunato, che viaggiava a bordo di una moto, una Yahama. Secondo quanto ricostruito dopo l’incidente, il giovane centauro nei pressi di una curva è finito prima contro un auto, una Fiat Multipla, e poi è volato giù da una scarpata che delimita la carreggiata. Il centauro ha fatto un volo di circa 15 metri morendo quasi sul colpo. Sul posto l’ambulanza del 118, i vigili del fuoco e le Forze dell’Ordine. La strada è rimasta bloccata per alcune ore.