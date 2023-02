A VITTORIA

Incidente mortale oggi intorno alle ore 12,20 sulla Sp 18 all’ingresso di Vittoria, vicino al cimitero. A perdere la vita un giovane centauro di 28 anni, Gaudenzio Fortunato, che viaggiava a bordo di una moto, una Yahama. Secondo le prime informazioni il centauro nei pressi di una curva è finito prima contro un auto, una Fiat Multipla, e poi è volato giù da una scarpata che delimita la carreggiata. Il centauro ha fatto un volo di circa 15 metri. Sul posto l’ambulanza del 118, i vigili del fuoco e le Forze dell’Ordine. Il corpo del giovane si trova ancora nella scarpata. La strada è bloccata.









Altro incidente a Vittoria

Altro incidente a Vittoria, nella strada per Comiso via Biscari incidente stradale alle 10.30, un’auto capottata con 2 feriti lievi. Rilievi polizia municipale Vittoria. Rimozione veicoli soccorso stradale Cavarra. Pulizia strada e ripristino in sicurezza e ambiente group Vittoria. 118 postazione di vittoria.

L’incidente in viale Regione

Mercoledì scors gravissimo incidente stradale in viale Regione Siciliana a Palermo altezza Bingo Las Vegas in direzione Catania. Nello scontro tra un furgone e un grosso camion è morto un autista.

La tragedia a Palermo

Lo scontro è avvenuto da poco e il traffico in viale Regione è stato paralizzato. Nell’impatto violentissimo è morto Emanuele Grupposo di 50 anni, di Altavilla Milicia e dipendente di una ditta di Castelbuono. Sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e gli agenti della polizia municipale dell’infortunistica.

Lo scontro tra il furgone che guidava e un camion della Reset. L’impatto è avvenuto nella carreggiata centrale, direzione Catania, all’altezza del Bingo Las Vegas.

I vigili del fuoco che hanno estratto la vittima dalle lamiere accartocciate. I sanitari del 118 hanno constatato la morte dell’autista.

L’ultimo incidente mortale

L’ultimo incidente mortale era stato registrato poco più di due settimana fa lungo l’autostrada A 29, alle porte di Palermo. La vittima era morta dopo un’agonia durata per tutto il viaggio verso l’ospedale. L’incidente era avvenuto sull’A29 Palermo Mazara del Vallo, alle porte del capoluogo siciliano. Il cuore di Giuseppe Rizzo, 55 anni, alla guida di un’utilitaria, ha smesso di battere poco dopo l’arrivo al nosocomio. L’uomo era rimasto incastrato all’interno della sua auto dopo il violento impatto. Si è scontrato contro il furgone di un supermercato. Ad avere la peggio l’auto che si è letteralmente accartocciata su se stessa.