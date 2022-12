L’Anas pubblicherà oggi 25 bandi di gara per interventi in tutta Italia da 1,7 miliardi. Diversi sono gli interventi anche in Sicilia. Prosegue l’impegno di Anas nell’aumentare la sicurezza della propria rete.

25 bandi di gara

Sulla Gazzetta Ufficiale, nel mese di dicembre 2022, sono stati pubblicati 25 bandi di gara, per un totale di circa 1,7 miliardi di euro su tutto il territorio nazionale. Si tratta d’interventi per il potenziamento e la manutenzione programmata della rete anche attraverso nuove tecnologie nell’ottica d’innalzare sempre di più gli standard di sicurezza, migliorare l’efficienza e il comfort di guida.

Le opere previste in Sicilia

Sull’isola previsti il risanamento e potenziamento delle autostrade A19 “Palermo Catania” e A29 “Palermo Mazara del Vallo” per un importo complessivo di 250 milioni di euro; i lavori del primo lotto per il collegamento di Alcamo fra la strada statale 119 “di Gibellina e la strada statale 113 “Settentrionale Sicula” in Sicilia del valore complessivo di oltre 33 milioni di euro; il progetto di completamento dell’itinerario stradale della SS626 dir in Sicilia del valore complessivo di oltre 19,8 milioni di euro.

Annuncio dal Ministero dei Trasporti

L’annuncio è stato dato dal Mit che in una nota ricorda che nel 2023 il vicepremier e ministro Matteo Salvini: “intende avviare con forza il Cantiere Italia anche grazie agli effetti dei 4,55 miliardi liberati dal Cipess senza dimenticare il nuovo codice degli appalti che ha l’obiettivo di velocizzare le procedure”.

A Palermo il progetto per la tangenziale

Sette milioni di euro per la progettazione esecutiva della Pedemontana, la grande arteria che permetterebbe di cambiare il volto del traffico nella città di Palermo, scavalcando la circonvallazione e alleggerendo il traffico un po’ ovunque. E’ in fase conclusiva l’iter che porterà alla progettazione esecutiva dell’opera. Secondo quanto apprende BlogSicilia a breve sarà firmato ed ufficializzato il decreto della giunta Anas che assegna le risorse alla grande opera palermitana.