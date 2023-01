Scontro violento in autostrada alle porte di Palermo

Un uomo ferito incastrato all’interno della sua auto. E’ questo il bilancio di un violento incidente avvenuto questa mattina sull’autostrada A29 Palermo Mazara del Vallo, alle porte del capoluogo siciliano. Lo scontro avvenuto tra un’utilitaria e il furgone di un supermercato. Ad avere la peggio l’auto che si è letteralmente accartocciata su se stessa.

L’intervento dei pompieri

L’incidente si è verificato all’altezza del Leroy Merlin. Dentro l’auto a rimanere incastrato un uomo di 50 anni che non era in grado di poter uscire dall’abitacolo. E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. I pompieri hanno effettuato le necessarie operazioni per riuscire ad aprire uno squarcio nell’auto e aiutare a soccorrere l’automobilista.

I soccorsi

Ad attendere la fine delle operazioni dei pompieri gli operatori del 118 che hanno caricato il ferito sulla barella e lo hanno trasportato al Civico di Palermo. Al vaglio dei sanitari le condizioni dell’automobilista. Sul posto anche la polizia stradale che ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Ancora da valutare le cause che hanno portato alla collisione tra i due veicoli. Inevitabili i disagi alla circolazione con rallentamenti all’altezza della zona dove è avvenuto l’incidente.

Nello stesso punto l’incidente mortale nell’agosto scorso

Non è la prima volta che la A29 è teatro di incidenti, alcuni purtroppo anche dall’epilogo tragico. Nell’agosto scorso, alla stessa altezza, si verificò infatti un incidente mortale. A perdere la vita Fabrizio Manno, 57 anni. L’uomo era arrivato in condizioni disperate al Trauma center di Villa Sofia, dov’era entrato in codice rosso. Viaggiava a bordo di una Yamaha R1 e si è scontrato con una Dacia Duster guidata da un 56enne. I sanitari del 118 lo avevano soccorso e trasportato. Dopo l’allarme lanciato da altri automobilisti erano intervenuti i sanitari del 118. Poi i soccorsi e il trasferimento in ospedale. Troppo gravi però le ferite riportate nello scontro.