Aveva 57 anni

Una settimana fa era rimasto gravemente ferito in un incidente in viale Regione Siciliana all’altezza di Leroy Merlin. Fabrizio Manno, 57 anni, è morto oggi. L’uomo era arrivato in condizioni disperate al Trauma center di Villa Sofia, dov’era entrato in codice rosso.

L’uomo viaggiava a bordo di una Yamaha R1 e si è scontrato con una Dacia Duster guidata da un 56enne. I sanitari del 118 lo avevano soccorso e trasportato Dopo l’allarme lanciato da altri automobilisti erano intervenuti i sanitari del 118. Poi i soccorsi e il trasferimento in ospedale. Troppo gravi però le ferite riportate nello scontro.

Morto un 47enne all’Addaura

Incidente mortale nella notte del 15 agosto a Palermo. La vittima è Giuseppe Sorrentino di 47 anni che viaggiava a bordo di una moto. Lo scontro è avvenuto con una Fiat 500 all’Addaura nel lungomare Cristoforo Colombo.

L’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118, e portato all’ospedale Villa Sofia in condizioni gravissime. Ma per Sorrentino non c’è stato nulla da fare è morto poco dopo l’arrivo in ospedale

E’ deceduto poco dopo. Sono intervenuti oltre ai sanitari anche gli agenti della polizia di stato e quelli della municipale.

Le indagini sono condotte dalla sezione infortunistica della polizia municipale.

Motociclista muore nel catanese

A causa di un tragico tamponamento una persona ha perso la vita questo pomeriggio nelle strade siciliane. L’incidente mortale è avvenuto sulla statale 121 “Catanese”. Si è verificato un tamponamento in cui per l’appunto si è registrato un decesso. Il traffico è stato provvisoriamente bloccato in direzione Catania al km 15, in territorio comunale di Belpasso. Sul posto presente il personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione.

Lo scontro si è verificato poco prima delle ore 18 sulla tratta che collega Paternò a Catania, all’altezza di contrada Palazzolo. A perdere la vita un giovane catanese che si trovava a bordo una moto. Pare che abbia perso il controllo del mezzo andandosi a scontrare prima con un altro veicolo e poi finendo la sua corsa contro il guardrail. Sul posto immediato l’intervento dell’ambulanza del 118 ma per il ragazzo non c’era più nulla da fare.