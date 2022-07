Incidente stradale grave questa mattina in viale Regione siciliana all’altezza di Trionfante Antichità.

Auto cappottata e due donne ferite

Il bilancio dello scontro è di due donne ferite, una in codice rosso trasportata al Policlinico e l’altra in codice giallo al Civico, mentre sull’asfalto la loro auto è rimasta a lungo sottosopra

La prima ricostruzione



















Le due donne ferite si trovava entrambe a bordo della medesima auto. Hanno entrambe 44 anni. La loro vettura viaggiava in direzione Catania quando si è scontrata con un’altra auto condotta da una terza persona ha riportato un trauma alla mano ma richiesto di sottoporsi a cure mediche rifiutando il trasporto in ospedale.

Le condizioni dei feriti

le due donne ferite si trovano, adesso, una all’ospedale Policlinico universitario e l’altra al Civico. In condizioni più grave la donna ricoverata al Policlinico

Indagini

Sul posto sono giunte le forze dell’ordine e in particolare l’Infortunistica della polizia municipale per le indagini di rito, i vigili del fuoco per estrarre i feriti dall’auto e rimetterla in piedi e i carabinieri. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Il traffico è stato deviato nella corsia centrale della circonvallazione con qualche rallentamento.

Altro incidente a Marsala

Un uomo è morto, invece, in un altro indicente avvenuto a Marsala. Nello scontro fra il suo scooter ed un’autovettura ha perso la vita il conducente del primo mezzo

Il decesso ore dopo lo scontro

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri ma non era risultato fatale ma è deceduto nella notte l’uomo che era rimasto coinvolto nello scontro avvenuto sul lungomare Vincenzo Florio.

Dalle prima parziale ricostruzione sembra che la vittima si trovasse a bordo di uno scooter che, per cause che dovranno essere accertate, si è scontrato con un’auto.

L’identità della vittima

L’identità della vittima non è stata resa nota, si conoscono solo le sue iniziali che sono G. M. Si tratta di un uomo di circa 60 anni.