Incidente mortale sul lungomare di Marsala. Un uomo è morto dopo uno scontro fra il suo scooter ed un’autovettura.

Il decesso ore dopo lo scontro

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri ma non era risultato fatale ma è deceduto nella notte l’uomo che era rimasto coinvolto nello scontro avvenuto sul lungomare Vincenzo Florio.

Dalle prima parziale ricostruzione sembra che la vittima si trovasse a bordo di uno scooter che, per cause che dovranno essere accertate, si è scontrato con un’auto.

L’identità della vittima

L’identità della vittima non è stata resa nota, si conoscono solo le sue iniziali che sono G. M. Si tratta di un uomo di circa 60 anni.

Condizioni subito gravi

Le sue condizioni sono apparse subito gravi, ed è stato trasferito dai sanitari del 118 presso il pronto soccorso di Marsala. Ma le cure non sono bastate per salvargli la vita. Sul posto si sono recati gli agenti della polizia municipale per le indagini tecniche.

L’ultimo incidente mortale appena tre giorni fa in Sicilia

Appena tre giorni fa l’ultimo incidente mortale in Sicilia. E’ Roberto Crispino, 58 anni, siracusano, la vittima del tragico incidente stradale avvenuto in contrada Canalicchio. L’uomo, un dipendente della Siam, gestore del servizio idrico e fognario a Siracusa, non ha avuto scampo: l’impatto tra il suo scooter e la macchina è stato fatale.

Il ricordo di un amico

“Sono senza parole – racconta un amico del 58enne – non posso credere che sia morto. Stava per recarsi al lavoro ma il mio pensiero adesso è per i figli”.

Inchiesta per omicidio stradale

La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale mentre gli agenti della Polizia municipale, che stanno conducendo le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente, hanno posto sotto sequestro i mezzi, sia lo scooter su cui viaggiava il 58enne sia la macchina. L’incidente ha paralizzato il traffico in quel tratto, l’ingresso della zona sud di Siracusa, che lega il cimitero con viale Paolo Orsi.

Sangue sulle strade siciliane

Si chiama Andrea Parrinello l’altra vittima dell’ennesimo tragico incidente stradale in Sicilia. Aveva 47 anni, era ingegnere ed ha perso la vita nella tarda serata di ieri sulla statale 115, nel Trapanese. Ad avere aperto un’indagine i carabinieri che hanno avviato anche i rilievi sul luogo dell’impatto per stabilire la dinamica di quanto accaduto.