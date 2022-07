la vittima è un dipendente di una società idrica

Un motociclista siracusano è morto dopo un incidente stradale avvenuto in contrada Canalicchio, nella zona sud di Siracusa, in prossimità di viale Paolo Orsi.

La ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione al vaglio della Polizia municipale, che conduce le indagini, l’uomo, dipendente della Siam, l’azienda gestore del servizio idrico e fognario di Siracusa, avrebbe da poco finito di lavorare e sarebbe salito in sella alla moto per tornare a casa.

Il decesso

La sede della società si trova a due passi dal luogo in cui la motocicletta dell’uomo si è scontrata, per cause da accertare, con la macchina. L’impatto è stato violento, si è compreso subito che le condizioni della vittima erano molto gravi, infatti nel volgere di poco tempo il cuore del dipendente della Siam ha cessato di battere.

Sangue sulle strade siciliane

Si chiama Andrea Parrinello l’altra vittima dell’ennesimo tragico incidente stradale in Sicilia. Aveva 47 anni, era ingegnere ed ha perso la vita nella tarda serata di ieri sulla statale 115, nel Trapanese. Ad avere aperto un’indagine i carabinieri che hanno avviato anche i rilievi sul luogo dell’impatto per stabilire la dinamica di quanto accaduto.

Immediati soccorsi

Parrinello, alla guida dell’auto, stava percorrendo la statale 115 nel tratto che collega Strasatti con Mazara del Vallo, Arrivato all’altezza di Petrosino, città nella quale era residente, si è scontrato frontalmente con un furgone. Un violentissimo impatto, con l’auto accartocciata su sé stessa. Immediato l’arrivo sul posto di un’ambulanza del 118 ma per il 47enne non c’è stato nulla da fare.

Chi era la vittima

Andrea Parrinello era laureato in ingegneria e svolgeva anche lavori da libero professionista. Era inoltre insegnante in un istituto tecnico della zona. Tanti sui social i messaggi di cordoglio: “Voglio ricordarti così – scrive una delle amiche della vittima postando una foto in compagnia del 47enne -, sempre allegro sorridere. La vita spesso è ingiusta, sentiremo la tua mancanza… Lasci un grande vuoto, buon viaggio Andrea”.