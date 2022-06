Nel Trapanese il terribile impatto

Se la sono vista davvero brutta cinque giovani ieri sera a Calatafimi, nel trapanese, coinvolti in un violento incidente stradale che ha portato l’auto su cui viaggiavano fuori strada. Una corsa si presume a forte velocità che si è conclusa contro un muro di cinta che separa la carreggiata da un terreno privato. Uno schianto che davvero poteva costare caro ai cinque ragazzi a bordo ma che alla fine se la sono cavata con lesioni più o meno gravi ma comunque nessuno di loro è in pericolo di vita.

Auto accartocciata

L’incidente si è verificato intorno alle 22,30 sulla statale 113, in territorio calatafimese in direzione Castellammare del Golfo. Una Toyota Yaris, condotta da un 18enne, ha sbandato sino a sbattere contro il muro di cinta in cemento con una certa violenza. E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del vicino distaccamento di Alcamo per far uscire alcuni dei cinque occupanti dal veicolo che si era accartocciato su sé stesso.

La dinamica al vaglio

La polizia municipale è intervenuta sul posto per effettuare i rilievi e cercare così di ricostruire la dinamica dei fatti. A loro supporto anche i carabinieri. Tra le ipotesi una distrazione e l’alta velocità. Il conducente è stato sottoposto all’alcoltest ed è risultato negativo. Tutti e cinque sono rimasti feriti e sono stati trasportati tra gli ospedali di Alcamo, Castelvetrano e Trapani. Nessuno di loro è in prognosi riservata, se la caveranno con qualche giorno di degenza.

L’incidente mortale di oggi

Non ha avuto la stessa fortuna il motociclista di oggi pomeriggio a Trapani, rimasto vittima di uno scontro avvenuto tra piazza Vittorio e il lungomare Dante Alighieri intorno alle 16,30. Il conducente del mezzo a due ruote, che indossava il casco, è morto sul colpo. Per effettuare i rilievi ed accertare l’esatta dinamica dell’incidente è intervenuta la polizia municipale. Ad essere stata identificata la vittima: si tratta di Giacomo Genovese, 66 anni, residente a Trapani. L’uomo era alla guida di uno scooter quando si è scontrato con una Volkswagen condotta da una donna che è stata trasportata in ospedale per accertamenti. L’uomo, nonostante indossasse il casco è morto sul colpo. Sono intervenuti i sanitari del 118 tempestivamente ma per lui non c’è stato nulla da fare.