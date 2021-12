All'angolo con via Titina De Filippo

Balcone pericolante e strada chiusa a corso Calatafimi a Palermo. Il cedimento della pavimentazione di un balcone all’ultimo piano di un palazzo che fa angolo con via Titina De Filippo ha fatto scattare l’allarme. Sul posto i vigili del fuoco. Chiusa la strada con deviazione del traffico in via Pietra Tagliata. Una ditta privata è intervenuta sul balcone.

A fine novembre, balcone giù in via Caltanissetta

A fine novembre, un balcone è crollato in via Caltanissetta a Palermo. Alcune pietre danneggiarono due auto in sosta. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno transennato la zona e messo in sicurezza la facciata. Il balcone si staccò da un appartamento al terzo piano.

E sempre in quel periodo, una ringhiera cadde da un balcone al secondo piano in via dei Delfini a Mondello. Nell’occasione non si registrarono feriti o danni alle auto.

Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il balcone e accertato che altre parti dell’abitazione non fossero a rischio crollo.