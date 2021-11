Un balcone è crollato in via Caltanissetta a Palermo. Alcune pietre avrebbero danneggiato due auto in sosta.

Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno transennato la zona e messo in sicurezza la facciata.

Il balcone si è staccato da un appartamento al terzo piano.

Sono in corso le verifiche per accertare la stabilità degli altri balconi del palazzo.

A Mondello crollata una ringhiera

Una ringhiera è caduta da un balcone al secondo piano in via dei Delfini a Mondello. Non si registrano feriti o danni alle auto.

Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il balcone e accertato che altre parti dell’abitazione non fossero a rischio crollo.

La strada è stata chiusa al transito per consentire alle squadre di soccorso di potere operare.