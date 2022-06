La collisione tra i due mezzi in via Perez

Grave incidente questa mattina in via Perez a Palermo, nello scontro tra un auto e una moto ha avuto la peggio il centauro che è stato soccorso dagli operatori del 118 che sono intervenuti. E’ stato prelevato da un’ambulanza e trasportato in ospedale. Sul posto anche la squadra della sezione antinfortunistica della polizia municipale. Al vaglio le cause della collisione.

Forse una manovra errata

Quando i caschi bianchi sono arrivati hanno trovato l’auto posizionata verticalmente al centro della carreggiata e la due ruote davanti ad essa. Probabile che alla base dell’incidente ci sia stata una manovra errata da parte di uno dei due veicoli. L’impatto è avvenuto tra una fiat Punto e uno scooter.

I rilievi

I caschi bianchi hanno effettuato i rilievi per cercare di ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente. Chiaramente a causa di questo incidente si è verificato un ingorgo del traffico e un rallentamento, con auto incolonnate.

Ieri centauro morto a Cefalù

Ieri si è verificato un incidente mortale a Cefalù. Nello scontro tra un’auto e uno scooter ha perso la vita Giovanni Lo Menso di 65 anni. L’uomo, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con una Citroen guidata da un giovane di 22 anni. I mezzi sono stati sequestrati. Le indagini sull’incidente sono condotte dai carabinieri. Il motociclista è stato soccorso dai sanitari del 118 e portato all’ospedale Giglio dove l’uomo è morto.

Donna muore a Cefalù

Ancora sangue sulle strade del Palermitano in questo lungo week-end di tragedie fra incidenti stradali e bambini annegati. L’ennesimo incidente mortale è avvenuto in contrada Figurella a Cefalù. Un’auto e uno scooter per cause ancora tutte da accertare si sono scontrati frontalmente. Nello schianto ad avere la peggio è stata una donna.

In precedenza morta una 38enne

A morire in un altro incidente lo scorso fine settimana era stata Roberta Macajone, 38 anni, che viaggiava insieme al figlio di sei anni rimasto illeso. La donna soccorsa dai sanitari del 118 è morta pochi minuti dopo al pronto soccorso dell’ospedale Giglio. Sull’incidente indagano i carabinieri della compagnia di Cefalù che dovranno accertare le responsabilità.

L’8 giugno morto altro motociclista

Un altro motociclista è morto nel pomeriggio dello scorso 8 giugno a Trapani in un incidente avvenuto con un’auto tra piazza Vittorio e il lungomare Dante Alighieri. Il conducente del mezzo a due ruote, che indossava il casco, è morto sul colpo. Per effettuare i rilievi ed accertare l’esatta dinamica dell’incidente è intervenuta la polizia municipale. La vittima si chiama Giacomo Genovese, 66 anni, residente a Trapani.