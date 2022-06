Incidente mortale lungo la strada statale 121 in territorio di Mezzojuso in provincia di Palermo. Lo scontro frontale tra due auto è avvenuto tra Mezzojuso e Vicari sulla statale Palermo Agrigento. Il bilancio è di un morto e un ferito grave trasportato in elisoccorso dai sanitari del 118 all’ospedale Civico di Palermo.

Furgone contro auto

Lo scontro frontale è avvenuto tra un furgone Fiat Iveco e una Fiat 600. La vittima e il ferito grave viaggiavano a bordo della vettura. ferito anche l’occupante del furgone.

Le identità di vittima e ferito

Nell’incidente è morto Cono Gugliotta di 66 anni originario di Leonforte in provincia di Enna. Viaggiava nella Fiat 600 con la sorella Maria Rosaria Gugliotta di 61 anni, trasportata in elisoccorso all’ospedale Civico in gravi condizioni. È rimasto ferito nello scontro anche l’autista del furgone, V. M. trasportato al Buccheri La Ferla non in pericolo di vita,.

Strada chiusa, code e rallentamenti

L’incidente è avvenuto all’altezza del km 221,300 della Statale 121, in località Mezzojuso, in provincia di Palermo. La strada è stata chiusa al traffico e si registrano code e rallentamenti in entrambi i sensi di marcia

Sul posto carabinieri, 118, Vigili del fuoco e Anas

Sul posto sono presenti le squadre Anas, carabinieri, 118 e vigili del fuoco per la gestione del traffico, garantire i soccorsi, gli accertamenti della dinamica e per consentire la riapertura della strada nel più breve tempo possibile.

L’ultimo grave incidente ieri in Sicilia

L’ultimo grave incidente dagli esiti fatali risale appena ad ieri in Sicilia. Un uomo è morto e altre tre persone sono rimaste ferite ieri sera dopo le 23 sull’autostrada A18 Messina-Catania. L’incidente è avvenuto all’interno di una galleria all’altezza dell’abitato di Briga Marina, tra gli svincoli di Tremestieri e Roccalumera. La vittima è un 47enne, originario di Paternò.

Violento impatto

Violentissimo l’impatto tra una Ford Fiesta e una Toyota Yaris; a bordo di quest’ultima viaggiavano le tre persone rimaste ferite mentre sulla Fiesta si trovava la persona deceduta.

Sfiorata tragedia a Palermo

Lo scorso 30 maggio è stata sfiorata la tragedia nelle strade di Palermo. Un incidente stradale è avvenuto in via Trinacria dove un’automobile, per cause ancora in via d’accertamento, si è scontrata con numerose moto posteggiate sul lato della strada. L’incidente è avvenuto nei pressi della sede dell’assessorato alla Famiglia. Un incidente rocambolesco che ha generato paura tra i passanti al momento dell’impatto con i veicoli a due ruote posteggiati nel parcheggio apposito. L’incidente non avrebbe provocato feriti.

24 ore prima un investimento

Appena 24 ore prima una bambina era stata investita a Sferracavallo, borgata palermitana. La bimba di 3 anni di Monreale è stata investita lo scorso 29 maggio in via Barcarello da un giovane alla guida di una Volkswagen Polo. La bimba stava passeggiando con i genitori quanto è stata colpita dall’auto per cause in corso di accertamento.