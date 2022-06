In provincia di Alessandra

Strage sulla Strada Provinciale 330, poco dopo le 14.30 di oggi, venerdì 3 giugno. Quattro persone sono morte e due ferite nello scontro frontale tra due furgoni a Strevi, in provincia di Alessandria, nella zona dell’Acquese, in Piemonte.

I feriti in codice rosso sono stati trasportati agli ospedali di Torino e Alessandria. L’incidente è avvenuto nel tratto della superstrada tra due rotonde, come reso noto dalla centrale del 118. Sul posto vigili del fuoco, polizia stradale e carabinieri. Le generalità delle persone coinvolte non sono state rese note.

ll traffico nella zona è paralizzato ed è stato deviato su via Alessandria in regione Garabello, come riportato su Radiogold.it. E su La Stampa si legge che sul furgone della ditta agricola Gmp Agri di Acqui Terme viaggiavano quattro persone: tre delle quattro vittime e un’altra ferita in gravi condizioni. La quarta vittima era a bordo del mezzo dell’azienda di pollami Bellani di Novi Ligure.