E’ successo a Briga Marina, nel messinese

Un uomo è morto e altre tre persone sono rimaste ferite ieri sera dopo le 23 sull’autostrada A18 Messina-Catania. L’incidente è avvenuto all’interno di una galleria all’altezza dell’abitato di Briga Marina, tra gli svincoli di Tremestieri e Roccalumera. La vittima è un 47enne, originario di Paternò.

Violento impatto

Violentissimo l’impatto tra una Ford Fiesta e una Toyota Yaris; a bordo di quest’ultima viaggiavano le tre persone rimaste ferite mentre sulla Fiesta si trovava la persona deceduta.

La prima ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione il conducente della Fiesta avrebbe perso il controllo dell’auto, forse per un malore o un colpo di sonno, finendo contro il guardrail. E’ sopraggiunta poi l’altra auto che non è riuscita ad evitare l’ostacolo prendendo in pieno la Ford Fiesta. Il conducente dell’utilitaria è morto sul colpo.

Sfiorata tragedia a Palermo

Lo scorso 30 maggio è stata sfiorata la tragedia nelle strade di Palermo. Un incidente stradale è avvenuto in via Trinacria dove un’automobile, per cause ancora in via d’accertamento, si è scontrata con numerose moto posteggiate sul lato della strada. L’incidente è avvenuto nei pressi della sede dell’assessorato alla Famiglia. Un incidente rocambolesco che ha generato paura tra i passanti al momento dell’impatto con i veicoli a due ruote posteggiati nel parcheggio apposito. L’incidente non avrebbe provocato feriti.

L’incidente a Sferracavallo

Appena 24 ore prima una bambina era stata investita a Sferracavallo, borgata palermitana. La bimba di 3 anni di Monreale è stata investita lo scorso 29 maggio in via Barcarello da un giovane alla guida di una Volkswagen Polo. La bimba stava passeggiando con i genitori quanto è stata colpita dall’auto per cause in corso di accertamento.