L’impatto avrebbe coinvolto almeno una decina di vetture

Diversi feriti, tre in codice rosso. Questo il bilancio del maxi tamponamento sulla A18, la Catania-Messina, in direzione del capoluogo Etneo non distante da San Gregorio, al km 74 nei pressi di Acireale. La causa dell’incidente sarebbero le cattive condizioni meteo ed una forte grandinata in Sicilia orientale che avrebbero dato origine al grave incidente. La grandine che si è abbattuta sul tratto autostradale ha creato un leggero strato di ghiaccio che ha fatto perdere il controllo del mezzo ad uno dei conducenti.

Una delle vetture coinvolte è finita contro il guardrail. Il personale del 118 è intervenuto sul posto trasportando tre persone in codice rosso. Tra queste ci sarebbe anche un minore.

Sul luogo anche i vigili del fuoco

Sul luogo sono intervenuti anche i vigili del fuoco per estrarre le persone rimaste incastrate fra le lamiere oltre al personale della polizia stradale che sta ricostruendo quanto accaduto.

Lunghissime code

Come conseguenza, l’incidente ha portato alla formazione di lunghissime code sul tratto di autostrada.

Numerosi gli incidenti registrati

Sono, tuttavia, numerosi gli incidenti registrati, testacoda e tamponamenti date le condizioni climatiche avverse. Lunghe code e difficoltà per il traffico soprattutto in prossimità del casello di Acireale, in direzione di Catania.

Situazione migliorata nel primo pomeriggio

La situazione, tuttavia, è migliorata nel primo pomeriggio. Le automobili e il traffico pesante sono state costrette a procedere a passo d’uomo, visti gli incolonnamenti e le condizioni del mando stradale.

Rallentamenti registrati anche all’altezza di Valverde/San Gregorio a causa di un incidente sempre legato alla caduta di grandine.