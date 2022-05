Una bimba di 3 anni di Monreale è stata investita ieri sera in via Barcarello a Sferracavallo da un giovane alla guida di una Volkswagen Polo. La bimba stava passeggiando con i genitori quanto è stata colpita dall’auto per cause in corso di accertamento.

Sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della polizia municipale. La piccola è stata soccorsa e trasportata all’ospedale dei Bambini. La prognosi è riservata. L’auto è stata sequestrata.

Bimbo travolto da un Suv nel Ragusano, è in fin di vita in ospedale

Un bimbo di 4 anni è stato travolto da un Suv a Cava d’Aliga, a Scicli, nel Ragusano. L’incidente si è verificato nella serata di ieri e la vittima è stata trasportata con l’elisoccorso all’ospedale Garibaldi di Catania.

Non sono chiare le ragioni dell’incidente, a cominciare dalla dinamica, su cui sono al lavoro i carabinieri della Compagnia di Modica che hanno sentito i genitori del piccolo.

Sono state acquisite le immagini delle telecamere di sicurezza della zona in cui si è verificato l’episodio. A quanto pare, il conducente della macchina, dopo l’impatto, si è fermato per prestare soccorso al bimbo che si trova in prognosi riservata.