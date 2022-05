indagini della polizia municipale

Un motociclista è scappato dopo lo scontro tra il suo mezzo ed un’altra moto. L’incidente stradale è avvenuto nella tarda serata di sabato in prossimità di piazzale Marcello Sgarlata, nel rione di Bosco Minniti, a Siracusa, dove si svolge, ogni mercoledì la fiera settimanale.

Motociclista pirata

Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, sentiti dagli agenti della Polizia municipale di Siracusa, il motocilista pirata, poco dopo l’impatto è tornato in sella al suo mezzo per dileguarsi rapidamente, non sincerandosi delle condizioni dell’altro conducente, rimasto a terra.

Vittima soccorsa da testimoni

Quest’ultimo sarebbe stato soccorso dai passanti ma, stando alle informazioni fornite dalla Polizia municipale, non ha subito gravi contusioni ma sono in corso gli accertamenti per risalire all’identità del pirata della strada. Nei giorni scorsi, sulla Statale 124, tra Siracusa e Floridia, un motocilista è stato investito da una macchina: è ricoverato a Catania ed ha subito un’amputazione parziale di una gamba.

Tragico sabato sera

Sempre sabato ma nell’Agrigento si è verificato un tragico incidente con un morto e 7 feriti.

La vittima, Angelo Scardaci, un 19enne residente a Campobello di Licata, ma originario di Canicattì, era a bordo di una Opel Corsa in compagnia di amici e stavano rincasando dopo aver trascorso insieme il sabato sera. Dalle prime ricostruzioni, pare che la vettura si sia scontrata con una Fiat Punto, sfondando il guardrail e finendo in una scarpata. Al volante c’era un 27enne di Licata. Coinvolta anche una terza macchina, anche questa una Opel Corsa, guidata da un 52enne di Caltanissetta.

Incidente mortale a Trapani, la vittima un ragazzo di 16 anni

Un ragazzo di 16 anni di Custonaci Mario Pellegrino ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella notte tra venerdì e sabato scorsa via Virgilio. Il giovane era alla guida di un scooter Honda Sh e si è scontrato con un altro scooter Yamaha Majestic 400 condotto da un ventiduenne rimasto ferito e ricoverato all’ospedale Sant’Antonio Abate in prognosi riservata.