il tratto è stato chiuso dalla polizia municipale

Un grave incidente stradale si è verificato sulla Statale 124, tra Siracusa e Floridia, tra una macchina ed una motocicletta. Ad avere la peggio è stato l’uomo in sella alla moto che è stato trasportato in ospedale in elisoccorso ma secondo le prime testimonianze le sue condizioni sarebbero molto gravi. A bordo dell’auto c’era una coppia inglese, rimasta contusa ma nessuno avrebbe riportato conseguenze. Sulle cause dello scontro sono al lavoro gli agenti della Polizia municipale che hanno bloccato la strada.