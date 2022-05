l'incidente nel territorio di ribera

Un ventunenne di Cattolica Eraclea (Agrigento) è in coma farmacologico in terapia intensiva all’ospedale “Cervello” di Palermo dove è stato trasportato a seguito di un grave incidente stradale sulla statale 115, in territorio comunale di Ribera, nei pressi della località balneare di Seccagrande.

L’auto si è ribaltata, grave trauma cranico per il giovane

L’auto su cui viaggiava insieme ad altri 3 amici, forse a seguito della improvvisa foratura di una gomma, avrebbe sbandato ribaltandosi. Il ventunenne ha subito un grave trauma cranico, mentre sono meno gravi le condizioni dei suoi compagni.

Trasferito da Agrigento all’ospedale Cervello di Palermo

All’ospedale “San Giovanni di Dio”, dove i feriti sono stati trasportati, è stato poi deciso di trasferire d’urgenza il ventunenne all’ospedale “Cervello” di Palermo.

Il giovane è positivo al Covid19

C’è apprensione per le condizioni del giovane, che oltretutto al tampone di verifica effettuato non appena arrivato in area di emergenza all’ospedale agrigentino, è anche risultato positivo al Covid.

Altro incidente sulla A19, auto contro guardrail

Un uomo è stato trasferito in ospedale in gravi condizioni in seguito ad un incidente avvenuto all’alba di oggi nei pressi dello svincolo di Villabate lungo la A19, in direzione di Catania. Era a bordo di una Golf quando intorno alle 6 di questa mattina ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro il guardrail. L’impatto è stato davvero molto violento tanto che il mezzo si è letteralmente accartocciato su sé stesso.

L’arrivo dei vigili del fuoco

E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per permettere di far uscire dall’abitacolo l’unico occupante del veicolo. Il suo corpo era rimasto incastrato tra il sedile e la parte anteriore dell’auto che si era accartocciata. Poi l’arrivo di un’ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito in codice rosso con un trauma cranico. Le sue condizioni sono ancora al vaglio dei sanitari.

Le verifiche

Ad arrivare anche la polizia stradale che ha avviato le verifiche del caso. Ancora non si hanno notizie sulla ricostruzione della dinamica dei fatti. Ad essere stati effettuati rilievi sul posto per provare a capire cosa possa essere successo. Forse anche il maltempo e la velocità possono essere stata una concausa rispetto a quanto accaduto.

Triste bilancio sulle strade

Appena qualche giorno fa si è verificato l’ennesimo grave incidente stradale a Palermo. Nella notte un 25enne che conduceva una Smart ha perso il controllo dell’auto in via Umberto Maddalena, a Boccadifalco. L’autovettura ha invaso la corsia opposta, finendo tra le sterpaglie e ribaltandosi. Con lui viaggiavano una ragazza di 21 anni e un amico di 22 anni. Tutti e tre sono rimasti feriti. Il conducente dell’auto ha avuto la meglio, è stato soccorso dal 118 e trasferito all’ospedale Ingrassia per accertamenti. Diverse invece le condizioni di salute dei due ragazzi che viaggiavano con lui: sono entrambi in prognosi riservata.

Altro incidente allo Zen

Qualche ora prima dell’incidente a Boccadifalco se ne era verificato un altro in via Sandro Pertini, nel quartiere Zen, sempre a Palermo. All’incrocio con via Patti il violento scontro tra una Volkswagen Up e una Ape Piaggio guidata da un 33enne trasportato dal 118 al Trauma Center di Villa Sofia. Buone invece le condizioni di salute della ragazza di 23 anni che conduceva la Volkswagen.