la smart sulla quale viaggiavano con un amico si è ribaltata a boccadifalco

Ennesimo grave incidente stradale a Palermo. La notte scorsa, intorno alle 2, un 25enne che conduceva una Smart ha perso il controllo dell’auto in via Umberto Maddalena, a Boccadifalco.

L’autovettura ha invaso la corsia opposta, finendo tra le sterpaglie e ribaltandosi.

Con lui viaggiavano una ragazza di 21 anni e un amico di 22 anni. Tutti e tre sono rimasti feriti.

Gli amici in prognosi riservata

Il conducente dell’auto ha avuto la meglio, è stato soccorso dal 118 e trasferito all’ospedale Ingrassia per accertamenti. Diverse invece le condizioni di salute dei due ragazzi che viaggiavano con lui: sono entrambi in prognosi riservata. La 21enne è stata portata al pronto soccorso del Civico, il 22enne a Villa Sofia.

Le loro condizioni destano preoccupazione.

La ricostruzione

A lanciare l’allarme dopo l’incidente alcuni residenti della zona che hanno contattato il 112.

Ad intervenire gli agenti dell’infortunistica della polizia municipale, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, che hanno aiutato i tre giovani ad uscire dall’autovettura.

Secondo una prima ricostruzione, i tre amici stavano percorrendo via Umberto Maddalena in direzione piazza Pietro Micca. Per cause in corso di accertamento, il conducente della Smart sarebbe finito fuori strada con l’auto, capottando e terminando la corsa al centro della carreggiata.

Le condizioni dei feriti

Adesso c’è grande apprensione per le condizioni dei feriti. La ragazza è ricoverata nel reparto di Neurorianimazione del Civico, mentre l’amico 22enne, che nell’incidente ha riportato un trauma facciale, è ricoverato al Trauma Center di Villa Sofia e dovrà subire un intervento chirurgico.

Altro incidente ieri sera allo Zen

Qualche ora prima, alle 20.30, si era verificato un altro incidente stradale in via Sandro Pertini, nel quartiere Zen. All’incrocio con via Patti il violento scontro tra una Volkswagen Up e una Ape Piaggio guidata da un 33enne trasportato dal 118 al Trauma Center di Villa Sofia. Sarebbero buone invece le condizioni di salute della ragazza di 23 anni che conduceva la Volkswagen.

Violento scontro tra due auto a Paternò

Scontro violento tra due auto nella provincia catanese nel primo pomeriggio di ieri. Diversi i feriti, le loro condizioni sono al vaglio dei sanitari. L’impatto si è verificato sulla statale 284 tra gli svincoli di Scalilli e Santa Maria di Licodia, in territorio di Paternò. A collidere una Ford Fiesta e una Citroen C3. Pare da una prima verifica che lo scontro non sia stato frontale ma su questo aspetto sono in corso ulteriori accertamenti.

I soccorsi

I soccorsi sono stati immediati: sul posto, poco prima delle 14 quando è stato lanciato l’allarme, ambulanze del 118, vigili del fuoco e carabinieri. Ad avere la peggio sicuramente la Citroen che nella parte anteriore si è letteralmente accartocciata su sé stessa. Meno danni ha subito invece la Ford anche se si è staccato il paraurti e l’asse posteriore delle due ruote.

Altro scontro a Targia

Ancora ieri, incidente stradale in contrada Targia, a nord di Siracusa, con due auto coinvolte. Ci sono dei feriti, non gravi stando alle prime indicazioni, tra cui i conducenti dei veicoli ed i passeggeri, ma lo scontro, le cui cause sono al vaglio della Polizia municipale, ha causato la paralisi del traffico in entrata ed in uscita da Siracusa.

Un impatto di difficile lettura, quella è una zona in cui si procede a velocità moderata, inoltre non sono consentiti i sorpassi ma spetterà agli inquirenti capire cosa è accaduto.

Forse uno dei conducenti è stato costretto ad eseguire una brusca manovra oppure ha commesso un’imprudenza, magari tentando di superare un veicolo più lento. Fatto sta che, dopo lo scontro, si sono aperti gli airbag delle auto e sono stati gli automobilisti in transito, costretti a fermarsi, a prestare le prime cure ai feriti.