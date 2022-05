Incidente a Targia, frontale tra due auto, ci sono feriti, traffico bloccato

02/05/2022

Incidente stradale in contrada Targia, a nord di Siracusa, con due auto coinvolte. Ci sono dei feriti, non gravi stando alle prime indicazioni, tra cui i conducenti dei veicoli ed i passeggeri, ma lo scontro, le cui cause sono al vaglio della Polizia municipale, ha causato la paralisi del traffico in entrata ed in uscita da Siracusa. Un impatto di difficile lettura, quella è una zona in cui si procede a velocità moderata, inoltre non sono consentiti i sorpassi ma spetterà agli inquirenti capire cosa è accaduto. La ricostruzione dell’impatto Forse uno dei conducenti è stato costretto ad eseguire una brusca manovra oppure ha commesso un’imprudenza, magari tentando di superare un veicolo più lento. Fatto sta che, dopo lo scontro, si sono aperti gli airbag delle auto e sono stati gli automobilisti in transito, costretti a fermarsi, a prestare le prime cure ai feriti. 50enne morto la settimana scorsa nel Siracusano Non si arresta la catena di incidenti a Siracusa, la settimana scorsa a seguito di uno scontro tra mezzi in contrada Spalla, poco distante da Targia, ha perso la vita un uomo di 50 anni, trasportato con l’elisoccorso in un ospedale di Catania. Donna muore dopo 9 giorni di agonia E’ deceduta dopo 9 giorni di agonia una donna di 64 anni, siracusana, travolta da una macchina mentre stava attraversando la strada. E’ accaduto il 22 aprile scorso in viale Luigi Cadorna, a due passi dal Santuario della Madonna delle Lacrime. Secondo una prima ricostruzione, la vittima è stata centrata da una Fiat Panda, il cui conducente non sarebbe stato in grado di evitare l’impatto. Espianto organi La donna è stata portata in ospedale dove le sono state diagnosticate ferite molto gravi ma nonostante i tentativi dei medici di tenerla aggrappata alla vita, la 64enne è spirata nelle ore scorse.I familiari hanno prestato il loro consenso per l’espianto degli organi mentre la Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale

