Quattro le persone coinvolte

Un uomo di 50 anni del Siracusano è morto a seguito di un incidente stradale avvenuto stamane in contrada Spalla, all’ingresso nord di Siracusa.

Il 50enne è deceduto in un ospedale di Catania dove era stato trasferito con l’elisoccorso dopo lo scontro tra l’auto su cui era a bordo ed una altra macchina.

Necessario intervento vigili del fuoco

È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Siracusa per estrarre le 4 persone coinvolte nell’incidente, tra cui una madre ed il proprio figlio. Le condizioni del 50enne sono apparse subito gravi e sono stati vani i tentativi dei medici di tenerlo aggrappato alla vita.

Aperta un’inchiesta

La Procura di Siracusa ha aperto una inchiesta per omicidio stradale. Al setaccio le immagini delle telecamere di sicurezza della zona che potrebbero dare una mano alle forze dell’ordine per la ricostruzione della dinamica.

Ieri incidente sulla Provinciale tra Ragusa e Marina di Ragusa

Un altro incidente si è verificato ieri sulla Provinciale tra Ragusa e Marina di Ragusa. Per cause che sono al vaglio della polizia una macchina si è ribaltata e le persone che erano a bordo sono rimaste ferite. Almeno in due hanno avuto bisogno delle cure del personale del 118: sono intervenute due ambulanze ed i medici hanno provveduto a prestare le prime cure.

Potrebbe essersi trattato di un incidente autonomo ma bisognerà ancora accertare le ragioni per il conducente ha perso il controllo del mezzo. Forse una manovra azzardata a causa della presenza sulla carreggiata di un ostacolo ma lo scopriranno gli agenti di polizia che hanno avviato le indagini.

Sono stati già sentiti i primi testimoni, gli stessi che hanno dato l’allarme mentre il traffico ha subito dei rallentamenti per via della presenza della macchina ribaltata e dei rilievi delle forze dell’ordine.