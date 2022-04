indagini della polizia

Un incidente stradale si è verificato sulla Provinciale tra Ragusa e Marina di Ragusa. Per cause che sono al vaglio della polizia una macchina si è ribaltata e le persone che erano a bordo sono rimaste ferite. Almeno in due hanno avuto bisogno delle cure del personale del 118: sono intervenute due ambulanze ed i medici hanno provveduto a prestare le prime cure.

Potrebbe essersi trattato di un incidente autonomo ma bisognerà ancora accertare le ragioni per il conducente ha perso il controllo del mezzo. Forse una manovra azzardata a causa della presenza sulla carreggiata di un ostacolo ma lo scopriranno gli agenti di polizia che hanno avviato le indagini.

Sono stati già sentiti i primi testimoni, gli stessi che hanno dato l’allarme mentre il traffico ha subito dei rallentamenti per via della presenza della macchina ribaltata e dei rilievi delle forze dell’ordine.

FOTO E VIDEO DI FRANCO ASSENZA