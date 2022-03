all'ingresso di belvedere, a nord di siracusa

Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi all’ingresso di Belvedere, quartiere a nord di Siracusa, a due passi dall’ingresso del Castello Eurialo. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio della Polizia municipale, un uomo a bordo di una macchina ha perso il controllo, per cui il mezzo si è ribaltato, ma le cause sono ancora da accertare.

Incidente autonomo

Si tratterebbe di un incidente autonomo, non sarebbero emersi, almeno per il momento, coinvolgimenti di altri veicoli. Sono stati alcuni automobilisti in transito sulla strada a chiedere l’intervento dei soccorsi e tra i primi ad arrivare sono stati i vigili del fuoco.

Conducente in ospedale

Il conducente della macchina, un anziano, è stato poi trasferito con l’ambulanza al Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I. Si sono verificati rallentamenti alla circolazione per via dei rilievi compiuti dalla Polizia municipale.