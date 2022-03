traffico in tilt in viale teracati

Un incidente stradale si è verificato stamane, intorno alle 9,30, in viale Teracati, nella zona nord di Siracusa. Secondo una prima ricostruzione, un uomo di 52 anni, in sella ad una motocicletta, ha sbandato, per cause al vaglio della Polizia municipale, ed è finito sull’asfalto. Il ferito è stato trasferito all’ospedale Umberto I di Siracusa e si trova in Rianimazione.