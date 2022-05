la famiglia ha autorizzato l'espianto degli organi

E’ deceduta dopo 9 giorni di agonia una donna di 64 anni, siracusana, travolta da una macchina mentre stava attraversando la strada. E’ accaduto il 22 aprile scorso in viale Luigi Cadorna, a due passi dal Santuario della Madonna delle Lacrime.

Secondo una prima ricostruzione, la vittima è stata centrata da una Fiat Panda, il cui conducente non sarebbe stato in grado di evitare l’impatto.

La donna è stata portata in ospedale dove le sono state diagnosticate ferite molto gravi ma nonostante i tentativi dei medici di tenerla aggrappata alla vita, la 64enne è spirata nelle ore scorse.I familiari hanno prestato il loro consenso per l’espianto degli organi mentre la Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale