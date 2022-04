E' il figlio del titolare di un panificio

Incidente mortale questa mattina a Villagrazia di Carini nel palermitano. Herik Scalavino di 19 anni ha perso la vita sulla statale 113 mentre si stava recando a lavoro.

Era alla guida di Ford Ka. Nell’impatto il giovane automobilista è stato sbalzato fuori dall’abitacolo. I sanitari del 118 hanno cercato di salvarlo ma non c’è stato nulla da fare.

E’ stata constatata la morte. Il corpo è stato restituito alla famiglia per celebrare i funerali. Sono intervenuti i carabinieri, la polizia municipale. I genitori del giovane sono molto conosciuti in paese a Villagrazia, gestiscono un panificio.

Tantissima commozione in paese non appena si è diffusa la notizia.

L’incidente si è verificato nei pressi della pizzeria La Torre nella zona di Villagrazia di Carini sulla statale 113.

Una città attonita quella di Termini Imerese, sconvolta da questa tragedia della strada che ha stroncato la vita di Noemi Ficara ad appena 25 anni. Il suo corpo è stato trasferito al cimitero di Altavilla Milicia, quello più vicino dove è avvenuto il terribile schianto all’alba di questa mattina. La notizia oramai si va diffondendo e la disperazione assale i tanti amici, conoscenti e semplici compaesani della vittima che non riescono a credere a questa tragedia.

Appena sabato scorso era morta una ragazza di 25 anni Noemi Ficara di Termini Imerese.

“Tragico destino”

Un’amica d’infanzia, Rosy Fardella, non riesce a credere alla notizia: “Ieri ti ho vista Nemu con tua mamma – scrive -. Ti ho visto crescere, giocavamo insieme fuori dal tabacchino. Io ero poco più grande di voi eppure non ci staccavamo mai. Ma chi doveva dirlo che ieri doveva essere l’ultima volta che ti vedevo, l’ultima volta che mi sorridevi e mi dicevi ‘Rò, apposto’. Sono senza parole, Noemi ti ho sempre voluto un gran bene e questa notizia mi a distrutto il cuore. Riposa in pace amica mia, non ti dimenticherò mai”.

L’ex compagna: “Un sorriso da eterna bambina”

“Tesoro ma cosa hai combinato? – scrive sui social l’ex compagna Francesca Megan – Non ci posso ancora credere, noi amici di una vita, compagni di scuola, un gruppetto sempre unito. Quante ne abbiamo combinate insieme. Tu con quel tuo sorriso d’eterna bambina, abbiamo preso strade diverse. Io sono diventata mamma molto giovane ma non ho mai dimenticato un solo giorno trascorso con te e tua sorella”.

L’incidente all’alba

Noemi Ficara, di Termini Imerese, era alla guida della sua Toyota quando all’alba di oggi, sulla A19 in direzione Catania, all’altezza dello svincolo di Altavilla Milicia, ha perso il controllo del mezzo. Accanto a lei la cugina di 17 anni rimasta gravemente ferita e trasportata al Civico di Palermo. All’improvviso il veicolo impazzito ha cominciato ad ondeggiare sino a ribaltarsi più volte sbattendo contro il guardrail. Ancora non è chiaro come la conducente abbia perso il controllo, ci sono una serie di ipotesi al vaglio della Polstrada.