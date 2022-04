La conducente ha perso il controllo all’altezza di Altavilla Milicia

Alba di sangue sulle autostrade palermitane, muore una giovane, Noemi Ficara, 25 anni di Termini Imerese, mentre la cugina che era accanto a lei di 17 anni, anche lei termitana, è in gravi condizioni. Un’auto con a bordo le due ragazze si è violentemente schiantata contro il guardrail, cappottando più volte. Nulla da fare per una delle due che è morta sul colpo mentre l’altra passeggera è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Civico di Palermo

Il terribile schianto

Sul posto immediato l’intervento di polizia stradale, 118 e vigili del fuoco. Il medico rianimatore ha provato in tutti i modo a cercare di aiutare la 24enne ma per lei non c’è stato nulla da fare. Il suo cuore ha smesso di battere sull’asfalto. Lo schianto è avvenuto all’altezza dello svincolo di Altavilla Milicia intorno alle 4 di questa mattina. Le due erano a bordo di una Toyota quando all’improvviso il veicolo impazzito ha cominciato ad ondeggiare sino a ribaltarsi più volte sbattendo contro il guardrail. Ancora non è chiaro come la conducente abbia perso il controllo, ci sono una serie di ipotesi al vaglio della Polstrada.

Forse un colpo di sonno

Tra le ipotesi al vaglio che ha causato questa tragedia c’è quella di un possibile colpo di sonno che ha fatto perdere il controllo del veicolo alla conducente. La corsia in cui si ribaltata l’auto è stata chiusa per ore in attesa di completare i rilievi e il recupero del mezzo. Al momento si esclude che ci possano essere altri mezzi coinvolti.

Altra tragedia sulla A29

Appena qualche giorno fa un’altra tragedia si è consumata lungo le autostrade del palermitano. Esattamente sulla A29 nei pressi dello svincolo di Cinisi. Un uomo è morto sul colpo, un altro trasportato con l’elisoccorso è deceduto due giorni dopo all’ospedale Civico di Palermo. Altre due persone sono rimaste ferite. Per cause in corso di accertamento, un’autovettura che viaggiava in direzione Palermo ha impattato autonomamente.