Incidente mortale in autostrada sulla Palermo Mazara, un morto e tre feriti

Ignazio Marchese di

12/04/2022

Incidente mortale nella zona dello svincolo di Cinisi sull’autostrada Palermo Mazara del Vallo in direzione Palermo. Un uomo è morto e un altro è ferito in modo grave e sta per essere trasportato all’ospedale Civico. Altre due persone sono rimaste ferite. Sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. IL traffico nella zona è paralizzato. Per cause in corso di accertamento, un’autovettura che viaggiava in direzione Palermo ha impattato autonomamente e, nel sinistro, una persona ha perso la vita e tre persone sono rimaste ferite. Il traffico è provvisoriamente bloccato in entrambe le direzioni per consentire l’atterraggio dell’elisoccorso. Sono presenti le squadre di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. i quattro uomini, che stavano rientrando a bordo di una Fiat Seicento da Alcamo dopo una giornata di lavoro, è stato necessario l’intervento del 118 che, oltre a inviare le ambulanze, ha attivato l’elicottero per prelevare i feriti e portarli d’urgenza. La vittima Petre Negoita è un operaio residente a Palermo aveva 52 anni e sarebbe morto sul colpo. Era di nazionalità romena. Faceva il muratore e stava facendo rientro a casa insieme ad altri tre colleghi dopo una giornata di lavoro trascorsa ad Alcamo. Un secondo operaio di 25 anni è stato trasportato in elisoccorso alla rianimazione dell’ospedale Civico di Palermo per le gravi condizioni riscontrate dai sanitari del 118. E’ tuttora sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Altri due hanno riportato ferite meno gravi e sono stati portati in ambulanza al pronto soccorso di Villa Sofia, ma un terzo operaio è stato trasportato in elisoccorso alla rianimazione dell’ospedale Civico di Palermo per le gravi condizioni riscontrate dai sanitari del 118. L’operaio morto e il giovane ferito gravemente sono stati sbalzati fuori dall’abitacolo. I 4 viaggiavano a bordo di una Fiat 600 che, per cause ancora da accertare è cappottata sull’asfalto della carreggiata in direzione Palermo. Sul posto anche gli agenti della Polstrada che oltre a deviare il traffico stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Uno dei feriti avrebbe riferito di essere stati urtati violentemente da un camioncino che avrebbe proseguito la sua corsa. Un urto che avrebbe fatto perdere il controllo al conducente dell’utilitaria, finendo per cappottare. Gli investigatori stanno eseguendo i rilievi. Foto Radioamica

