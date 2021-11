A perdere la vita un 21enne sulla provinciale Castelvetrano-Selinunte

Ancora strade insanguinate nel trapanese. All’alba di oggi ha perso la vita in territorio di Castelvetrano un giovane di 21 anni. Era alla guida di un’auto ed è uscito fuori strada. L’impatto non gli ha lasciato scampo. Appena qualche giorno fa un altro giovane era deceduto a Marsala, sempre in un incidente che non ha visto coinvolti altri mezzi.

La dinamica

L’incidente è avvenuto sulla strada provinciale 81 che collega il centro abitato di Castelvetrano con la località balneare di Triscina. La vittima, F.D., impiegato in una pasticceria del centro cittadino, ha perso il controllo del mezzo ed è andato a finire fuori strada. L’impatto è stato violentissimo: immediato l’arrivo sul posto dei vigili del fuoco, ambulanza e forze dell’ordine. Il ragazzo è stato trasportato in fin di vita all’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano. Il suo cuore però avrebbe cessato di battere pochi istanti prima di entrare all’interno del pronto soccorso. Troppo gravi le lesioni riportate nel terribile sinistro.

Cause al vaglio

Sono al vaglio le cause del tragico incidente. Possibile che il ragazzo, considerata l’ora molto tarda in cui è avvenuto l’impatto, all’incirca alle 4 di notte, sia stato colto da un colpo di sonno. L’auto nel finire fuori strada si è letteralmente accartocciata su sé stessa.

Castelvetrano piange ancora

Appena lo scorso 14 ottobre a Castelvetrano si era verificato un altro tragico incidente. Ancora una ad essersi macchiata si sangue è stata la Sp81, in località Triscina. A perdere la vita una donna, Valentina Barzi, 36 anni residente a Castelvetrano ma originaria di Bagheria. L’auto, secondo i rilievi della polizia municipale, era schizzata come un proiettile contro il guardrail. La donna era seduta sul lato passeggero di una Mercedes condotta da un uomo, rimasto ferito. Pare che il conducente abbia perso il controllo del mezzo andando a sbattere violentemente contro il guardrail all’altezza di una curva. Diverse le ipotesi al vaglio: un malore, una distrazione, probabilmente anche l’alta velocità e l’asfalto reso viscido da una pioggia battente che ieri ha interessato il territorio castelvetranese.

Cinque giorni fa altro incidente tragico a Marsala

Appena 5 giorni fa si era verificato un altro incidente dall’esito tragico nella provincia trapanese. A perdere la vita un uomo di 40 anni, Riccardo Rallo di Marsala, morto in seguito ad un incidente stradale avvenuto sulla statale 115 che collega la cittadina marsalese con Mazara del Vallo, all’altezza di contrada Terrenove Bambina. La vittima è stata recuperata in un canale di scolo delle acque piovane dove era finito con l’auto che stava guidando.