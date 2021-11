Continuano i disagi

L’intervento dell’aeronautica militare al Parco Eolico di Mazzara dopo straripamento del Delia

Cinque operai sono stati soccorsi dal mezzo decollato da Trapani-Birgi

Frane una porzione della strada 157/A a Triscina di Selinunte

Chiuso al traffico per allagamento lo svincolo Alcamo Ovest sulla A29

Pellegrino, deputato regionale di Forza Italia, ha chiesto lo stato di calamità al presidente Musumeci

Il forte maltempo continua a creare danni e disagi nel Trapanese. Un elicottero dell’aeronautica militare ha soccorso una squadra di tre vigili del fuoco e cinque operatori del Parco Eolico di Mazzara del Vallo bloccati dalle acque del fiume Delia che è straripato.

I cinque operai stavano lavorando su alcune pale eoliche del parco quando è straripato il fiume Delia che ha inondato i terreni circostanti e la strada d’accesso al parco, mettendo in pericolo anche i mezzi. Gli operai e gli stessi vigili del fuoco sono stati recuperati con l’elicottero e poi fatti scendere in una zona di sicurezza.

Un equipaggio dell’82/o Centro Csar (Combat Search and Rescue – Ricerca e Soccorso) del 15/o stormo è decollato da Trapani-Birgi nel primo pomeriggio per l’intervento.

Giunti a Mazara del Vallo, i militari, fa sapere l’Aeronautica, hanno “rapidamente recuperato il personale in pericolo, rimasto bloccato a causa dello sprofondamento dei mezzi di lavoro e delle auto. I Vigili del fuoco infatti, giunti sul posto per mettere in salvo gli operatori del Parco, hanno richiesto a loro volta l’intervento di un elicottero dell’Aeronautica Militare per poter lasciare la zona in sicurezza”.

Frana porzione della 157/A a Triscina

Una porzione della strada 157/A nella frazione di Triscina di Selinunte, nel Trapanese, è crollata a causa delle intense piogge che si sono registrate durante la notte scorsa e la mattinata di oggi. Il fiume d’acqua che si è riversato nella frazione ha fatto collassare l’arteria viaria, trascinando verso il mare asfalto e materiale di fondo. I Vigili del fuoco stanno verificando la staticità degli immobili circostanti.

Svincolo Alcamo Ovest su A29 chiuso per allagamento

Ed inoltre, sull’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo è provvisoriamente chiuso lo svincolo di Alcamo Ovest, a causa dell’allagamento del sottopasso in seguito alle intense precipitazioni.

Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.

Pellegrino “Chiesto al presidente Musumeci stato di calamità naturale”

Il deputato regionale di Forza Italia Stefano Pellegrino, presidente della commissione Affari Istituzionali all’Ars, è intervenuto sulla vicenda ed ha chiesto lo stato di calamità naturale al presidente della Regione Nello Musumeci.

“Quanto sta accadendo in queste ore – sottolinea l’onorevole Pellegrino – con i violenti rovesci temporaleschi sulla zona occidentale della Sicilia, sta creando non pochi disagi. Quella trapanese è tra le province più colpite: gli agricoltori sono in ginocchio, alle prese con la conta dei danni. Ma si registrano anche strade allagate, scuole chiuse, smottamenti, fiumi esondati, persone intrappolate nelle case piene d’acqua. Trapani, Marsala, Mazara del Vallo, Castelvetrano e tutta la Valle del Belice sono territori in piena emergenza. Per tale motivo ho chiesto al Presidente della Regione la dichiarazione dello Stato di calamità naturale”.

“Svanito in poche ore il lavoro di un anno”

E conclude: “È svanito in poche ore il lavoro di un anno dei nostri agricoltori. Si sono vanificati in un attimo gli sforzi di ripresa post Covid di molti imprenditori siciliani. Occorrono sostegni immediati, per evitare che le perdite subite adesso, abbiano – come stima Coldiretti – incidenze maggiori nella mancata produzione dei prossimi anni”.