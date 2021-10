L'intervento dei carabinieri

Concorso in detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Con questa accusa sono stati arrestati nella serata di giovedì scorso dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Castelvetrano, unitamente ai colleghi del 12° reggimento Sicilia, due giovani (entrambi classe ’95) del luogo, G. G. e D. D. incensurati.

Il controllo lungo la SS119

Durante un servizio, mirato al contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, i carabinieri sottoponevano a controllo, lungo la SS119, un suv di grossa cilindrata con a bordo i due giovani apparsi sin da subito nervosi e guardinghi. Terminate le operazioni di identificazione, i militari dell’Arma, procedevano ad una perquisizione personale e veicolare rinvenendo, occultato sotto al sedile del guidatore 1 involucro sottovuoto contenente 1 kilogrammo di sostanza stupefacente di tipo marijuana, e oltre 1000 euro in contanti nella disponibilità di entrambi, ritenuti provento dell’attività illecita.

Dalla perquisizione domiciliare altri risultati

Scattava così la perquisizione domiciliare presso le due abitazioni che dava esito positivo, infatti nel lucernaio di una delle 2 case vi era la presenza di tre piante di cannabis dell’altezza di due metri, materiale per la coltivazione ed il confezionamento dello stupefacente, due bilancini di precisione e 2.100 euro in contanti ritenuti provento dell’attività illecita; tutto sottoposto a sequestro.

Dopo l’arresto e la compilazione degli atti di rito i due venivano ristretti in regime degli arresti domiciliari, come disposto dall’autorità giudiziari in attesa di udienza di convalida prevista nella giornata di lunedì.

A Siracusa un episodio simile

Qualche giorno fa, ad inizio ottobre, gli agenti della squadra mobile di Siracusa hanno arrestato per traffico di droga un uomo di 48 anni, Alan Modica, siracusano, con precedenti penali, trovato con un carico di droga, circa un chilo di marijuana. Secondo quanto emerso nella ricostruzione della polizia, l’indagato è stato notato a Priolo a bordo di una macchina ed una volta sceso dal mezzo si sarebbe diretto verso il cofano, dal quale avrebbe preso una busta. Gli inquirenti, a quel punto, si sono diretti verso il 48enne, che, però, è scappato a piedi, tenendo in mano quel sacco ma la sua corsa è durata solo qualche centinaio di metri.

L’uomo è stato trovato in possesso di un coltello, che portava senza alcun motivo legittimo, e pertanto è stato denunciato anche per tale reato. Al termine degli accertamenti, l’uomo, tratto in arresto, è stato accompagnato nel carcere di Cavadonna, a Siracusa, in attesa dell’udienza di convalida della misura cautelare. La droga, per un valore commerciale di 25 mila euro, è stata sequestrata.