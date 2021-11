A perdere la vita Riccardo Rallo, aperta un’indagine

Un uomo di 40 anni, Riccardo Rallo di Marsala, è morto questa notte in seguito ad un incidente stradale avvenuto sulla statale 115 che collega la cittadina marsalese con Mazara del Vallo, all’altezza di contrada Terrenove Bambina. La vittima è stata recuperata in un canale di scolo delle acque piovane dove era finito con l’auto che stava guidando. Al momento non sembra essere coinvolto nessun altro veicolo, stando ai primi accertamenti della polizia che ha aperto un’indagine.

Soccorsi immediati ma nulla da fare

Rallo era alla guida di una Fiat Stilo quando, per cause che sono ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo finendo fuori strada. Per lui non c’è stato nulla da fare, nonostante i soccorsi siano stati immediati. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, oltre a pattuglie di carabinieri a polizia. Per il quarantenne non c’è stato nulla da fare, è infatti morto sul colpo.

Le ipotesi

Al momento gli agenti che hanno effettuato i rilievi escluderebbero la presenza di altri veicoli coinvolti, sulla base anche della mancanza di tracce di frenata sull’asfalto in prossimità di dove l’auto è uscita fuori strada. Tra le ipotesi al vaglio la possibile alta velocità e il manto stradale reso viscido dalla pioggia; ma non si esclude una distrazione o semplicemente un colo di sonno, considerando la tarda ora in cui si è verificato l’incidente. Rallo svolgeva l’attività di barman in un noto locale della cittadina marsalese.

L’auto accartocciata

Necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco che hanno fatto da supporto alle forze dell’ordine con le loro strumentazioni e per recuperare l’auto finita nel canale. Ad essere stata illuminata la zona con dei fari per permettere i rilievi, dal momento che vi era molto buio. Il mezzo era molto danneggiato e il corpo del quarantenne è stato trovato all’interno incastrato tra le contorte lamiere del veicolo. L’impatto è stato molto violento e non ha lasciato scampo al conducente.