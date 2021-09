È successo negli Stati Uniti d'America

Il conducente di una Tesla, la versione più veloce prodotta dalla famosa azienda di Elon Musk, ha perso il controllo dell’auto e, ‘a tutto gas’, è finita dentro a una casa, uccidendo una donna anziana. L’incidente è avvenuto in Florida, negli Stati Uniti d’America.

Come ricostruito dal Daily Mail, alla guida della Tesla Model S Plaid del 2021 c’era un uomo di 43 anni, di cui non sono state diffuse le generalità: venerdì scorso, 3 settembre, non è riuscito a fermarsi a una segnale di stop a Palm Harbor. Ha perso il controllo del mezzo che ha preso il volo e si è schiantato contro una casa.

La Tesla ha così colpito la 69enne Donna Rein che viveva in quella casa insieme alla figlia e due nipoti con ‘bisogno speciali’ e di cui faceva da badante.

Al momento dell’incidente, nella Tesla c’era anche un uomo di 43 anni, originario di Odessa, morto per le ferite riportate; nonché un 48enne di Aurora (Colorado) e un 28enne di New Port Richey, entrambi gravemente feriti.

I vigili del fuoco hanno dovuto estrarre i passeggeri dal veicolo: uno di essi è stato trasportato in elicottero al Tampa General Hospital mentre gli altri due sono stati trasportati in strutture più vicine.

Il conducente era al volante della Tesla Model S Plaid del 2021, una berlina elettrica dovrebbe avere un’elevata protezione dagli urti e una frenata di emergenza automatica, secondo il sito Web dell’azienda.

Sebbene, poi, il veicolo disponga della funzione del pilota automatico che consente all’auto di sterzare, accelerare e frenare automaticamente, la polizia ha confermato che la Tesla non era in questa modalità al momento dell’incidente.

La Model S Plaid è stata presentata all’inizio di quest’anno e può viaggiare da 0 a 100 km/h in soli 1,99 secondi. La sua velocità massima è limitata a 163 mp/h (262 km/h) ma l’auto può raggiungere i 200 mp/h (321 km/h) se i proprietari acquistano un set speciale di ruote e pneumatici. Costa tra i 50mila e i 130mila dollari in più rispetto agli modelli.