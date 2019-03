La nota ufficiale

In relazione alla notizia apparsa su alcune testate giornalistiche online, relativa alla chiusura del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale “Vittorio Emanuele” di Castelvetrano, la Direzione generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani, precisa che la struttura in questione è e rimane assolutamente operativa, avendo deciso in tal senso dopo attenta analisi della problematica relativa.

“All’Asp di Trapani esiste una grave carenza di Dirigenti medici di Pediatria e Ostetricia, tale da rendere critica la situazione con possibilità di decisioni di questo genere per il futuro”, lo ha detto il Commissario straordinario dell’Asp di Trapani, Fabio Damiani.

