Ha perso il controllo dello scooter nella via Lavore

Un 27enne, Salvatore Occhipinti, è morto stamattina in un incidente stradale avvenuto alla periferia di Vittoria, nel ragusano. Il giovane, mentre percorreva la via Virgilio Lavore, la strada che delimita la parte sud dell’abitato e che conduce in direzione del mercato ortofrutticolo, ha perso, per cause in corso di accertamento, il controllo dello scooter che guidava andandosi a schiantare contro il guardrail. Sul posto per rilievi e indagini è intervenuta la polizia municipale.

La lunga scia di sangue

In Sicilia purtroppo si registra una lunga scia di sangue nelle strade. Appena due settimane fa un uomo di 38 anni è morto in un incidente stradale nel quartiere di Fiumarella a Milazzo. Massimo Montecucco, dipendente di una società marittima di antinquinamento a bordo della sua vespa, dopo il turno di lavoro, mentre stava facendo rientro a casa si è scontrato con una vettura proveniente dal senso inverso e lo schianto contro l’asfalto.

Altro tragico schianto a Buonfornello

Lo scorso 14 novembre si è verificato un altro tragico incidente in autostrada a Buonfornello a Palermo. Una moto si è scontrata con una Panda. Nell’impatto il motociclista di 29 anni è stato sbalzato ed è finito sull’asfalto. Per lui non c’è stato nulla da fare. Sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Buonfornello e i sanitari del 118. Nella stessa giornata altro incidente mortale, questa volta però ha visto come sfortunato protagonista un ciclista. E’ caduto nella zona tra via Crispi e via Amari. Ha sbattuto la testa contro una macchina parcheggiata e si è accasciato per terra. I primi a soccorrerlo, come raccontano alcuni testimoni, sono stati i passanti e i militari della guardia di finanza. I finanzieri hanno cercato di rianimarlo e nel frattempo hanno chiamato il 118. Sono arrivati i sanitari con il rianimatore ma ogni tentativo di rianimarlo è stato vano.