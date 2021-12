gli indagati conoscono la vittima

La polizia ha arrestato a Vittoria due uomini accusati di aver aggredito una donna

La vittima è stata colpita nel sonno mentre era a casa sua

Non sono chiare le ragioni della spedizione punitiva alla vittima

Aggredirono nel sonno una donna due uomini che sono stati arrestati dalla polizia di Vittoria che hanno eseguito le misure cautelari emesse dal gip del Tribunale di Ragusa.

Accusati di lesioni

Gli indagati, L.F., 39 anni, pregiudicato, e M.K., 19 anni, incensurato, entrambi di Vittoria, sono ai domiciliari, come disposto dal giudice e nelle prossime ore saranno sentiti al palazzo di giustizia nel corso dell’interrogatorio di garanzia. Sono accusati di lesioni personali aggravate e violazione di domicilio.

Le indagini

Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile e dal commissariato di Vittoria e coordinate dalla Procura della Repubblica di Ragusa, hanno avuto inizio lo scorso 9 novembre, quando gli agenti intervennero in un’abitazione per un’aggressione fisica ai danni di una donna mentre stava dormendo.

La vittima in ospedale

La vittima fu costretta a fare ricorso alle cure del Pronto soccorso dell’ospedale Guzzardi di Vittoria dove gli furono diagnosticate lesioni giudicate guaribili in 30 giorni.

Gli aggressori conoscono la donna

Gli accertamenti hanno consentito di raccogliere indizi a carico di due vittoriesi, già conosciuti dalla vittima per amicizie comuni ma non sono chiare le ragioni dell’aggressione.

5 fermi per tentato omicidio a Vittoria

Nelle ore scorse, la polizia ha fermato, sempre a Vittoria 5 persone per tentato omicidio. Hanno provato ad uccidere un uomo con cui avevano litigato per un diritto di precedenza.

Gli indagati, che erano in auto, dopo lo scontro verbale, si sono recati nell’abitazione della vittima, sparando 3 colpi di pistola, danneggiando il vetro e l’imposta della casa e solo il caso ha impedito che venissero colpiti i proprietari.

In carcere

Un drammatico episodio accaduto il 23 novembre scorso ed, al termine delle indagini, condotte dagli agenti della Squadra mobile di Ragusa e del commissariato di Vittoria, sono stati eseguiti 5 fermi, emessi dalla Procura di Ragusa, per tentato omicidio, detenzione e porto abusivo in luogo pubblico di armi in concorso.