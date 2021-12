indagine condotta dai carabinieri

E’ fin di vita un minore vittima di un agguato a Noto

Il ragazzo è stato centrato alla testa da un colpo di pistola

Si trovava in auto in compagnia di alcuni familiari

E’ in fin di vita, ricoverato in un ospedale di Catania, un minore, residente a Noto, raggiunto alla testa da un colpo di pistola. Un agguato che si è verificato in via Platone, nella città barocca, quando la vittima era in macchina, insieme ad alcuni familiari.

L’agguato

Improvvisamente, dalla strada, qualcuno, dopo aver preso la mira, ha premuto il grilletto, centrando il ragazzo, le cui condizioni sono apparse subito gravi. I parenti lo hanno accompagnato al Pronto soccorso ma, viste le gravi condizioni del ragazzo, è stato disposto il trasferimento a Catania.

La corsa in ospedale

Per gli inquirenti, chi ha sparato lo fatto con l’intenzione di uccidere la vittima, non si è trattato di un colpo esploso accidentalmente, resta, però, da capire se il vero obiettivo fosse il giovane o un altro familiare.

La Procura apre un’inchiesta

La Procura di Siracusa ha aperto un fascicolo di inchiesta mentre i carabinieri hanno già iniziato gli interrogatori dei parenti del minore, allo stesso tempo sono state prelevate le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per comprendere meglio la dinamica dell’agguato e provare ad identificare l’autore dello sparo.

I precedenti a Noto

Non è la prima volta che a Noto si verificano degli agguati a colpi di pistola. Nel settembre dello scorso anno, i carabinieri fermarono sei persone, appartenenti a due gruppi familiari, accusate di tentato omicidio.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i due gruppi si sarebbero scontrati per alcuni apprezzamenti poco gentili se non offensivi nei confronti di una donna appartenente ad una delle due famiglie.

La sparatoria causò diversi i danni alle auto parcheggiate nella zona dell’agguato, inoltre i proiettili colpirono portoni e muri, come riscontrato dai carabinieri.