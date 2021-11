in fuga col malloppo

Paura oggi pomeriggio, intorno alle 14,40, nella filiale della Monte dei Paschi, in via Garibaldi, a Vittoria (RG). Almeno tre rapinatori a volto coperto e armati di spranghe di ferro hanno sfondato una vetrina della porta di emergenza e una volta immobilizzati i dipendenti si sono fatti consegnare il denaro. La banca, al momento dell’irruzione dei rapinatori, non aveva ancora aperto lo sportello al pubblico. La Polizia di Stato ha acquisito le immagine di videosorveglianza della banca.

Il racconto: “Ora è emergenza”

Sembra che – in base alla testimonianza di un cittadino – i malviventi avessero anche preso una persona in ostaggio, “è stata anche chiamata un’ambulanza per il malore accusato da una giovane donna. Ma grazie a Dio stanno bene tutti. Solidarietà al direttore e ai dipendenti, prima di tutto. Siamo ormai in un clima da guerra, rispetto al quali occorrono risposte forti dalle istituzioni. Impensabile che la politica, di fronte a un attacco alla città senza precedenti, continui a litigare, e a lacerarsi, su cose futili, interessi di bottega o poltrone”.

In una segnalazione leggiamo: “Abbiamo avanzato alcuni giorni fa: la convocazione da parte del prefetto di un comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica sul caso Vittoria; l’approvazione da parte della Giunta, entro il termine ultimo del 10 dicembre, del Patto “Città Sicura” che consentirebbe di dotare la Città di un’ampia rete di videosorveglianza; una manifestazione popolare con una Vittoria finalmente unita, coesa, determinata! L’Amministrazione parli, e assuma, subito, le necessarie determinazioni, prima che la situazione diventi ingovernabile: ne va della sicurezza del nostro popolo!”

Cannata (Fdi) “Segnale inquietante”

A seguito dell’ennesimo fatto criminale avvenuto a Vittoria nell’arco di pochi giorni – da ultimo una rapina in banca, in pieno centro, avvenuta nella giornata odierna – è intervenuta la coordinatrice cittadina di Fratelli d’Italia Monia Cannata. “La violentissima rapina in banca in pieno centro, è l’ultimo segnale inquietante di una serie di episodi criminali gravissimi – dice Cannata -.

“Sparatorie, ferimenti di pregiudicati, inseguimenti tra auto e danneggiamenti dei mezzi di cittadini ignari, rapine alle attività commerciali. Non possiamo cedere il passo a questa ondata di violenza. Non possiamo permettere che il nome della città venga infangato dal crimine. Non possiamo accettare che i cittadini abbiano paura ad uscire di casa. Non possiamo danneggiare il commercio cittadino”.

Da qui la richiesta di Cannata: “Chiediamo subito risposte. Più uomini e donne delle forze dell’ordine, controlli a tappeto del territorio, presenza reale e concreta delle forze di polizia nei quartieri. Noi ci siamo e anche in consiglio comunale, attraverso il nostro gruppo, impegneremo l’amministrazione ad avanzare forte e chiaro questa richiesta alla Prefettura e al Ministero degli Interni”.