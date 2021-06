il colpo commesso a lentini

Condanna definitiva per un carlentinese accusato di rapina a mano armata

Insieme ad un complice presero in ostaggio il personale di una banca

Ha rimediato una pena pari a 4 anni e 9 mesi di reclusione

E’ stato accompagnato nel carcere di Ragusa.

E’ stato condannato in via definitiva a 4 anni e 9 mesi di reclusione Marco Sortino, 44 anni, di Carlentini, accusato di rapina a mano armata in concorso. L’uomo, che è stato accompagnato in carcere, in una cella del penitenziario di Ragusa, dai carabinieri non agì da solo ma insieme ad un complice, Francesco Liberto, 33 anni, lentinese, con precedenti penali, destinatario di una sentenza definitiva a 4 anni di reclusione, di cui due già scontati ai domiciliari

La rapina in banca

Secondo quanto emerso nelle indagini dei poliziotti, i due rapinatori si presentarono nella filiale del Monte dei Paschi di Siena, a piazza della Resistenza, a Lentini, nella tarda mattinata del 7 gennaio. Erano entrambi travisati, uno indossava una parrucca, l’altro un scalda collo ed armati di due taglierini minacciarono prima e tennero in ostaggio dopo alcuni clienti ed il personale dell’istituto di credito, compreso il direttore pro tempore.

Il bottino

I due rapinatori riuscirono ad impossessarsi di 4000 euro in contanti, posti nelle due casse. “Oltre 3000 euro erano poggiati sulla macchinetta conta banconote, e la restante somma, in banconote dismesse, custodite in un cassetto blindato, che uno dei due malviventi si faceva aprire dal cassiere in servizio” fecero sapere gli agenti della Questura nelle ore successive all’arresto dei responsabili, rintracciati nelle ore successive dalle forze dell’ordine.