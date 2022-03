Il violento impatto sulla statale 113 a Partinico

Poteva finire in tragedia a causa di un colpo di sonno un incidente avvenuto questo pomeriggio a Partinico. Ad impattare un’autocisterna ed una macchina sulla statale 113, nella bretella che congiunge Partinico verso l’uscita autostradale. Miracolosamente illeso alla fine l’automobilista ma ha davvero rischiato la vita. Solo all’ultimo momento è infatti riuscito a schivare l’impatto frontale e questo gli ha probabilmente salvato la vita.

Lo scontro sul rettilineo

Sul posto immediato l’intervento della polizia municipale che ha effettuato i rilievi di rito per ricostruire con esattezza la dinamica di quanto accaduto. Stando però ai primi accertamenti l’auto, una Ford, stava procedendo in uscita da Partinico mentre l’autocisterna andava nella corsia opposta. Giunta all’altezza del rettilineo, che presenta un dosso e che quindi riduce la visibilità, la Ford con alla guida un uomo di Terrasini di 55 anni aveva invaso la corsia opposta. L’autotrasportatore si è accorto di quel che stava accadendo ed ha suonato il clacson all’impazzata. Questo ha permesso al 55enne di riuscire a sterzare all’ultimo momento ma non gli ha impedito l’impatto.

Staccata una ruota

Il veicolo alla fine ha impattato con violenza all’angolo del paraurti ed ha strisciato lungo tutta la fiancata del mezzo pesante. Talmente forte è stato lo scontro che è letteralmente volata una ruota della Ford: il veicolo si è messo di traverso ed ha invaso in parte la corsia opposta. Molto più contenuti i danni per l’autocisterna.

Nessun particolare disagio al traffico veicolare

La polizia municipale è immediatamente intervenuta per effettuare i rilievi. Non si sono registrati particolari rallentamenti al traffico veicolare in zona dal momento che è rimasta libera una corsia e quindi ha permesso di far defluire i mezzi, seppur alternativamente dall’una e dall’altra corsia. Non è stato necessario chiamare i mezzi di soccorso: sia l’automobilista, anche grazie agli airbag, che l’autotrasportatore non hanno riportato ferite. Per loro solo tanto spavento.