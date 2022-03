Drammatico incidente la scorsa notte sulla Palermo Catania tra Villabate e il capoluogo siciliano all’altezza del centro commerciale Forum. Sei auto sono rimaste coinvolte nello scontro. Due vetture hanno cappottato. Nell’incidente è morto Giuseppe Ponte di 71 anni originario di Palagonia. Oltre ad una vittima ci sono quattro feriti trasportati negli ospedali palermitani.

Sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale e i sanitari del 118 con diverse ambulanze.

La scena che si è presentata ai primi soccorritori è stata davvero terribile. Tanti i momenti di tensione nel luogo dello scontro dove c’erano anche i parenti delle persone coinvolte.

L’autostrada è rimasta chiusa per consentire alle squadre di soccorso di potere intervenire e alla polizia stradale di eseguire i rilievi per stabilire le responsabilità.

Il racconto dei testimoni

“Le macchine coinvolte sono state 7 tra cui la mia, l’incidente è stato intorno alle 22,30 , 4 auto hanno fatto testa coda ed una mi è finita addosso scaraventandomi addosso al guardrail – racconta Sonia – Sono rientrata alle 5,30 del mattino. Un episodio che non dimenticherò mai, non ho ancora dormito. Un uomo purtroppo è deceduto. Io sto bene. Le auto distrutte. Tutto ciò per la sconsideratezza di un paio di disgraziati che andavano ad alta velocità. Ringrazio Dio, che sto raccontando. Ho visto la vita che mi passava davanti. Questi sono i fatti reali”

“Sono 5 auto coinvolte e la causa è dovuta a dei pazzi che correvano e hanno fatto fare carambola a tutte le auto”.

“Io sono passata di lì e almeno erano 6-7 macchine – dice Claudia – credetemi io sono rimasta a bocca aperta spero che non c’è nessuno grave”.

“Sono passato anch’io – dice Piero – di lì ed ho visto 6 macchine distrutte”. “Ci sono passato – aggiunge Rosario – pure io ed faceva paura lo scontro e stato violentissimo fino a 6 macchine coinvolte lì ho contati e pezzi di macchine era sparsi da per tutto”.

Incidente mortale sulla Palermo Messina

Incidente mortale la notte del 4 marzo in autostrada a pochi chilometri da Messina. La vittima è un messinese di 52 anni, Santo Lentini, gravemente ferito il figlio di 24 anni e trasportato al Policlinico.

Viaggiavano a bordo di un’Alfa Romeo sulla A20 Messina-Palermo quando il conducente, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo finendo la sua corsa contro le barriere protettive. L’incidente si è verificato al km 21 tra gli svincoli di Rometta e Villafranca, in direzione della città dello Stretto, su un viadotto. Nell’impatto la vittima è stata sbalzata fuori dalla vettura precipitando nel vuoto e finendo sulla strada statale che si trova sotto il ponte.

Non è ancora chiaro chi fosse alla guida e le cause che hanno provocato l’incidente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la Polstrada che sta cercando di ricostruire la dinamica.