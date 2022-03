Altra tragedia sulle strade

Una giovane di 20 anni è morta in un incidente stradale nei pressi di Milazzo (Messina). L’ennesima vittima lungo le strade dell’isola, sol ieri un altro giovane è morto a Ragusa.

Lo schianto allo svincolo autostradale a Grazia

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, avrebbe perso il controllo dello scooter dopo l’uscita dello svincolo autostradale a Grazia. Sul posto anche un’ambulanza del 118. Il medico ha cercato di rianimare la ragazza senza, però, riuscirsi.

Inutile l’intervento del 118

Un impatto devastante che si è rivelato fatale per la conducente, della quale ancora non sono state rese note le generalità. L’incidente sarebbe stato autonomo, anche se sul posto stanno operando le forze dell’ordine per i rilievi. Il tratto di strada è stato chiuso temporaneamente al traffico. Sul posto anche un’ambulanza del 118. Il medico ha cercato di rianimare la ragazza senza, però, riuscirsi. Si attende il sopralluogo del magistrato prima della rimozione del cadavere della giovane.

L’incidente di Ragusa

Un incidente mortale è avvenuto intorno alle 13 lungo la strada provinciale 25, la Ragusa-Marina di Ragusa. A perdere la vita un motociclista romeno che probabilmente ha sfiorato un furgone in fase di sorpasso.

Inutili i soccorsi

Inutile l’intervento dell’elisoccorso, che era atterrato sulla carreggiata della trafficatissima strada che da Ragusa conduce alla zona Marina. Nulla da fare il giovane motociclista 28enne. I sanitari del 118 ne hanno constatato l’immediato decesso. I rilievi sono stati effettuati dalla Polstrada di Ragusa.

La dinamica dell’incidente

Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire le cause del tragico sinistro. A quanto pare, secondo le prime indiscrezioni, il giovane centauro a bordo di una moto di grossa cilindrata avrebbe effettuato un sorpasso azzardato. In fase di accelerazione e a forte velocità, avrebbe tentato di sorpassare un minivan che a sua volta stava effettuando un sorpasso nei confronti di un terzo veicolo. La moto tuttavia non avrebbe scansato bene il veicolo e lo avrebbe colpito sul lato dello spigolo posteriore sinistro. Nell’impatto il motociclista è caduto per terra, colpendo anche in pieno un palo della segnaletica verticale.

Al vaglio le immagini delle telecamere della zona

Gli inquirenti della Polstrada di Ragusa stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per avere conferme sulla ricostruzione del tragico schianto mortale. L’impatto si è verificato nei pressi dell’ex cinema Cineplex.